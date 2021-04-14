Автозак с заключенными попал в ДТП в Норильске: пострадали пять человек

Автозак с заключенными попал в ДТП на въезде в Норильск

На въезде в Норильск автозак с заключенными съехал с трассы и опрокинулся на бок. Авария произошла в среду, 14 апреля 2021 года. Эту информацию подтвердили «КП-Красноярск» в ГУФСИН России по Красноярскому краю:

Авария случилась из-за плохих погодных условий

- В результате неблагоприятных климатических условий произошло дорожно-транспортное происшествие с участием спецавтомобиля ГУФСИН России по Красноярскому краю, осуществлявшего конвоирование осужденных. В результате ДТП пострадали 5 осужденных, которые в настоящее время находятся в Центральной районной больнице в г. Оганер. По факту происшествия в ГУФСИН России по Красноярскому краю назначена проверка.

По данным «Комсомольской правды»-Красноярск, это был спец. автомобиль, который перевозил осужденных, сначала в аэропорт, потом этапировать в Красноярск (Красноярский край – один из регионов с наибольшим количеством колоний в стране).

Автозак в Норильске попал в ДТП

Перевозились осужденные за разные преступления, потом они должны будут отбывать наказание в зависимости от решения суда – в колониях на территории региона, или за его пределами.

- Дорога в аэропорт, самая обычная, - рассказали хорошо знающие местность норильчане. – Сейчас апрель, но в Норильске погода как в среднем по стране в феврале. Снег, ветер, вьюга, и еще гололед. Трасса эта ровная, не сказать, чтобы аварийная, без крутых поворотов, сложных мест. Но отсыпается постольку - поскольку, впрочем, водители опытные, знают, как ездить в наших условиях. Чуть-чуть расслабился, зазевался, и дорога может сыграть злую шутку. Возможно, здесь именно так и произошло.

ДТП с автозаком

Отметим в Норильске еще стоит зима, видимость в этот день и дорожные условия были плохими. А вот по какой причине произошла авария – вине водителя, или не зависящим от него обстоятельствам, сейчас выясняется.