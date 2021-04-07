В аэропорту Якутска совершил жесткую посадку Sukhoi Superjet 100. Фото: авиакомпания "Якутия"

В аэропорту Якутска совершил жесткую посадку самолет авиакомпании «Якутия» Sukhoi Superjet 100. На борту находились 52 пассажира и 5 членов экипажа. Никто не пострадал, воздушное судно также повреждений не получило. Произошло это 5 апреля, первыми о ЧП сообщил телеграмм-канал Aviaincident. Затем в самой авиакомпании прокомментировали инцидент:

- 5 апреля 2021 года самолет Sukhoi Superjet-100 с 52 пассажирами и 5 членами экипажа на борту выполнявший рейс R3-483 по маршруту Новосибирск – Нерюнгри. Из-за сложных метеоусловий в аэропорту назначения «Чульман» (город Нерюнгри) командир воздушного судна принял решение вернуться на запасной аэродром города Якутска. Посадка прошла в штатном режиме.

Тем не менее, посадку называют жесткой, или грубой. После приземления была снята и расшифрована полетная информация, там зафиксировано превышение вертикальной скорости снижения.

В соответствии с авиационными правилами была создана комиссия по расследованию данного события, добавили в пресс-службе авиакомпании и пообещали рассказать о результатах проверки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В красноярском аэропорту вынужденную посадку совершил самолет, летевший из Токио во Франкфурт

В красноярском аэропорту «Емельяново» совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании All Nippon Airways, летевший из Токио во Франкфурт. Как сообщает собственный источник «КП», у Боинг 787-900 отказал один из двигателей во время полёта над Норильском. Команда приняла решение посадить самолёт в ближайшем аэропорту (подробнее).

В аэропорту Якутска задымился самолет Ан-24

В аэропорту Якутска задымился самолет Ан-24, который должен был вылететь на север республики, в Саскылах (около 1300 километров). ЧП произошло в понедельник 29 марта в 11 часов по местному времени. На борту находились 25 человек, их которых 3 - дети. По информации очевидцев, когда посадка завершилась и самолет стал выруливать на взлетно-посадочную полосу, почувствовали запах дыма в передней части салона. После этого воздушное судно вернулось назад и всех пассажиров высадили (подробнее).

Катастрофа самолета в Красноярском крае: Дети видели, как разбился самолет, на котором они должны были лететь

Ночью 3 августа потерпел крушение пассажирский самолет Ан-24, летевший из Красноярска в Игарку.

- ЧП произошло в 21:30 по Москве, или в 01:30 по местному времени, - сообщил глава пресс-службы МЧС по Красноярскому краю Александр Якимов. - При заходе на посадку самолет Ан-24, авиакомпании «КАТЭК-авиа», резко пошел на снижение, в результате чего сильно ударился о землю (подробнее).

В красноярском аэропорту из-за запаха дыма в салоне аварийно сел самолет

В красноярском аэропорту аварийно сел самолет. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона. По данным ведомства, посадка произошла сегодня, 26 октября, около 18.30 по местному времени (подробнее).

Прямо в нос. Молния ударила в заходящий на посадку самолет в Красноярске

Молния попала в грузовой самолет, заходивший на посадку в аэропорт Красноярска. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе воздушной гавани (подробнее).

В аэропорту Красноярска совершил аварийную посадку самолет МЧС

В аэропорту Красноярска совершил аварийную посадку самолет МЧС – Бе-200. По предварительной информации он выполнял тренировочный полет. При приземлении у самолета сломалась передняя стойка шасси. В пресс-службе аэропорта сообщили, что временно пришлось перенаправить прибывающие воздушные суда в ближайший аэропорт «Черемшанку», это буквально в трех километрах (подробнее).

В Норильском аэропорту экстренно посадили самолет: во время полета пассажиру стало плохо

В Норильском аэропорту совершил экстренную посадку самолет, летевший из Москвы в Якутск. Это случилось сегодня, 30 мая, в 5:16 часов по красноярскому времени. По информации пассажиров, летевших на том рейсе, одному мужчине в пути неожиданно стало плохо. Бортпроводники попытались узнать, есть ли среди пассажиров врач, но таких не оказалось. А ситуация была серьезной (подробнее).