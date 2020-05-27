Прямо в нос. Молния ударила в заходящий на посадку самолет в Красноярске

Молния попала в грузовой самолет, заходивший на посадку в аэропорт Красноярска. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе воздушной гавани.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/781556" frameborder="0"></iframe> В самолет ударила молния!.

Видео: instagram.com/byxa9

Все произошло вчера вечером, 26 мая, во время мощной грозы в Красноярске. Ливень стеной, раскаты грома, молнии раскалывают небо. И одна из них угодила в приземлявшийся Ан 124-100 компании «Волга-Днепр».

На фото видно: от удара нос самолета буквально вогнулся вовнутрь, а вокруг облупилась краска. Несмотря на повреждения, посадка прошла без ЧП, все обошлось. Впрочем, известно: молнии нередко бьют в район носа самолета, а после уходят со стороны хвоста и крыла. Судна к такому готовы, их обшивка не пропускает разряды, защищая людей внутри.

От удара повредился нос судна. Фото: Александр ПРИБЫЛОВ.

Сейчас «борт» находится в аэропорту Красноярска. Решается вопрос о его техническом обслуживании и ремонте.

Напомним, обрушившаяся вчера, 26 мая, на Красноярск и край гроза, наделала много бед. Шквалистый ветер под 25 метров в секунду срывал крыши домов, выдирал с корнем деревья, бил окна. А после сильнейшего ливня только в Красноярске с улиц и дорог откачали воды столько, что хватило бы на два олимпийских бассейна.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/781346" frameborder="0"></iframe> Гроза в Красноярске 26.05.2020.Ася ЖУКОВА

В самолет ударила молния.

Фото: instagram.com/byxa9

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