Прямо в нос. Молния ударила в заходящий на посадку самолет в Красноярске
Молния попала в грузовой самолет, заходивший на посадку в аэропорт Красноярска. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе воздушной гавани.
В самолет ударила молния!.
Видео: instagram.com/byxa9
Все произошло вчера вечером, 26 мая, во время мощной грозы в Красноярске. Ливень стеной, раскаты грома, молнии раскалывают небо. И одна из них угодила в приземлявшийся Ан 124-100 компании «Волга-Днепр».
На фото видно: от удара нос самолета буквально вогнулся вовнутрь, а вокруг облупилась краска. Несмотря на повреждения, посадка прошла без ЧП, все обошлось. Впрочем, известно: молнии нередко бьют в район носа самолета, а после уходят со стороны хвоста и крыла. Судна к такому готовы, их обшивка не пропускает разряды, защищая людей внутри.
От удара повредился нос судна. Фото: Александр ПРИБЫЛОВ.
Сейчас «борт» находится в аэропорту Красноярска. Решается вопрос о его техническом обслуживании и ремонте.
Напомним, обрушившаяся вчера, 26 мая, на Красноярск и край гроза, наделала много бед. Шквалистый ветер под 25 метров в секунду срывал крыши домов, выдирал с корнем деревья, бил окна. А после сильнейшего ливня только в Красноярске с улиц и дорог откачали воды столько, что хватило бы на два олимпийских бассейна.
Гроза в Красноярске 26.05.2020.Ася ЖУКОВА
В самолет ударила молния.
Фото: instagram.com/byxa9
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ИСТОЧНИК KP.RU