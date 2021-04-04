В красноярском аэропорту вынужденную посадку совершил самолет, летевший из Токио во Франкфурт

Приземлившийся японский самолёт в Красноярском аэропорту

В красноярском аэропорту «Емельяново» совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании All Nippon Airways, летевший из Токио во Франкфурт. Как сообщает собственный источник «КП», у Боинг 787-900 отказал один из двигателей во время полёта над Норильском. Команда приняла решение посадить самолёт в ближайшем аэропорту.

Приземлившийся японский самолёт в Красноярском аэропорту

Эта информация подтверждается сервисом Flightradar24. Если отследить воздушный путь Боинга 787-900, то можно увидеть, как на подлёте к Норильску, самолёт внезапно меняет своё направление, и уходит в сторону Красноярска. Сейчас статус рейса значится как «перенаправлен», время прибытие во Франкфурт неизвестно.

Сама посадка в сибирском аэропорту прошла в штатном режиме, в седьмом часу утра по местному времени. Пострадавших среди членов экипажа боинга и пассажиров рейса нет. К моменту приземления воздушное судно уже ожидали команды экстренных служб на взлетно-посадочной полосе, но их помощь не понадобилась.

Сейчас 69 пассажиров и 9 членов экипажа находятся в здании аэропорта, ожидая возможности продолжить полёт. Предполагается, что покинуть Красноярск японский самолёт сможет спустя 8 часов после посадки.

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