В аэропорту Красноярска совершил аварийную посадку самолет МЧС. Стоп-кадр видео

В аэропорту Красноярска совершил аварийную посадку самолет МЧС – Бе-200. По предварительной информации он выполнял тренировочный полет. При приземлении у самолета сломалась передняя стойка шасси. В пресс-службе аэропорта сообщили, что временно пришлось перенаправить прибывающие воздушные суда в ближайший аэропорт «Черемшанку», это буквально в трех километрах.

В самое ближайшее время самолет-амфибию отбуксируют со взлетно-посадочной полосы а затем международный аэропорт «Красноярск» возобновит свою работу и будет обслуживать рейсы в штатном режиме. Самое главное, что при аварийной посадке никто не пострадал и ситуацию удалось удержать под контролем.

В распоряжении "Комсомольской правды"-Красноярск оказалось видео, где самолет Бе-200 только-только прекратил полет, он лежит передней частью на взлетно-посадочной полосе. Вокруг клубы пара. Добавим, что этот самолет находится на вооружении спасателей и предназначен для тушения пожаров с воздуха.