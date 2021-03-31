В аэропорту Якутска задымился самолет Ан-24 Фото: Мария ЛЕНЦ

В аэропорту Якутска задымился самолет Ан-24, который должен был вылететь на север республики, в Саскылах (около 1300 километров). ЧП произошло в понедельник 29 марта в 11 часов по местному времени. На борту находились 25 человек, их которых 3 - дети. По информации очевидцев, когда посадка завершилась и самолет стал выруливать на взлетно-посадочную полосу, почувствовали запах дыма в передней части салона. После этого воздушное судно вернулось назад и всех пассажиров высадили.

В пресс-службе авиакомпании «Полярные авиалинии», которая осуществляет пассажирские перевозки в заданном направлении, прокомментировали, что в процессе руления на предварительный старт, когда включилась система кондиционирования, произошло задымление кабины и пассажирского салона воздушного судна Ан-24. Командир воздушного судна принял решение прервать движение. Никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал.

Самолет отстранили от полетов, специалисты выясняют причины задымления, чтобы устранить неисправности. Проверку инцидента проводит региональное управление Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).

Что касается пассажиров, через полтора часа им предоставили резервный борт и все благополучно улетели в пункт назначения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В красноярском аэропорту из-за запаха дыма в салоне аварийно сел самолет

В красноярском аэропорту аварийно сел самолет. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона. По данным ведомства, посадка произошла сегодня, 26 октября, около 18.30 по местному времени (подробнее).

Прямо в нос. Молния ударила в заходящий на посадку самолет в Красноярске

Молния попала в грузовой самолет, заходивший на посадку в аэропорт Красноярска. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе воздушной гавани (подробнее).

В аэропорту Красноярска совершил аварийную посадку самолет МЧС

В аэропорту Красноярска совершил аварийную посадку самолет МЧС – Бе-200. По предварительной информации он выполнял тренировочный полет. При приземлении у самолета сломалась передняя стойка шасси. В пресс-службе аэропорта сообщили, что временно пришлось перенаправить прибывающие воздушные суда в ближайший аэропорт «Черемшанку», это буквально в трех километрах (подробнее).

В Норильском аэропорту экстренно посадили самолет: во время полета пассажиру стало плохо

В Норильском аэропорту совершил экстренную посадку самолет, летевший из Москвы в Якутск. Это случилось сегодня, 30 мая, в 5:16 часов по красноярскому времени. По информации пассажиров, летевших на том рейсе, одному мужчине в пути неожиданно стало плохо. Бортпроводники попытались узнать, есть ли среди пассажиров врач, но таких не оказалось. А ситуация была серьезной (подробнее).