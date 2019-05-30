В Норильском аэропорту экстренно посадили самолет: во время полета пассажиру стало плохо

СЕГОДНЯ 09:18 2019-05-30T09:18:14+03:00

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В Норильском аэропорту совершил экстренную посадку самолет, летевший из Москвы в Якутск. Это случилось сегодня, 30 мая, в 5:16 часов по красноярскому времени. По информации пассажиров, летевших на том рейсе, одному мужчине в пути неожиданно стало плохо. Бортпроводники попытались узнать, есть ли среди пассажиров врач, но таких не оказалось. А ситуация была серьезной.

Поэтому командир «Боинга» решил посадить самолет на ближайшем аэродроме, способном принимать воздушные суда такого типа. В Красноярском крае таких аэродромов два – в Красноярске и Норильске. «Алыкель» оказался ближе и там летная погода. «Боинг» взял курс на Норильск.

Бригада «Скорой помощи» поднялась на борт и осмотрела больного пассажира. От госпитализации он отказался, медики дали ему «добро» лететь дальше. После этого самолет продолжил полет и благополучно приземлился в Якутске с двухчасовым опозданием.

ИСТОЧНИК KP.RU