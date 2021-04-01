Приюты для бродячих собак в Красноярске: как сейчас обстоят дела с их строительством и отловом бездомных псов

В Красноярске в ближайшее время откроют два приюта для бродячих собак Фото: Мария ЛЕНЦ

Год назад в Красноярске завели несколько уголовных дел по факту гибели пяти человек после нападения бродячих собак. Тем самым в России был создан прецедент. Кстати, до сих пор некоторые задают вопрос: «А людей на самом деле убили собаки или это страшилки?» Заключение судебно-медицинской экспертизы показало, что смерть наступила в результате болевого шока и большой кровопотери вследствие укусов животных.

И вот 29 марта состоялось первое судебное заседание. На скамье подсудимых – бывший руководитель управления дорог, инфраструктуры и благоустройства (подразделение департамента городского хозяйства) Евгений Петрюк. Его обвиняют в халатности, повлекшей смерть по неосторожности двух и более лиц. Если его вина будет доказана, ему грозит максимально до 7 лет лишения свободы. Дело рассматривает суд Октябрьского района (видимо, потому, что контора УДИБа находится здесь), а не в Кировском, где происходили смертельные нападения. Но это уже организационные моменты, тогда как нас сейчас интересует: а что изменилось за минувший год в плане наведения порядка с бродячими животными.

А гордиться, увы, нечем. Несмотря на то, что отлов идет, собак на улицах города меньше не становится. Идет перевес в сторону чипированных. И случаи нападения продолжаются, а очевидцы и пострадавшие говорят: животные были с бирками в ухе. Вот лишь три случая (хотя на самом деле их было намного больше). Обратите внимание, все они произошли в противоположных частях города.

В начале июля 2020 года во дворе дома на Свердловской ребятня играла на детской площадке рядом со стаей собак. В какой-то момент мальчик решил пройти мимо них, они на него накинулись, одна успела укусить. Спас отец, он был неподалеку и разогнал свору. Декабрь 2020 года: собаки напали на 9-летнюю девочку прямо во дворе школы на Шевченко, в Черемушках. Две женщины прибежали на выручку, когда стая уже повалила ее на землю и рвала волосы на голове. Ребенок потом 10 дней в больнице пролежал. Наконец, совсем свежая история – 26 марта во дворе дома на улице Норильской миролюбивый, как все уверяли, пес разорвал лицо двухлетнему мальчику.

Получается какой-то замкнутый круг: одного экс-чиновника сейчас судят за то, что не сумел организовать работу на должном уровне. Ему на смену пришел другой, а проблема-то не решена.

Отловили 655 собак

- За три месяца 2021 года в Красноярске отловлено 655 собак, - рассказали в пресс-службе департамента городского хозяйства. – Мэрия за это время заключила 10 контрактов на общую сумму 13 миллионов рублей. Как только заканчиваются одни контракты – объявляем новые торги и заключаем другие. Сейчас у нас несколько подрядчиков, но основные – это благотворительная общественная организация «Бездомный пес» и ДРСП «Левобережное».

Работа идет в рамках прописанного законом регламента: отлов, затем осмотр ветеринаром, стерилизация, вакцинация от бешенства. Если животное проявляет признаки агрессии, его отправляют в приют на пожизненное содержание. Если же нет, то после передержки собак выпускают в среду обитания. За всем наблюдают много разных зоозащитников, в этом наверняка есть свои плюсы. Отлов проводится по заявкам. Как правило, люди звонят на привычный всем номер 005. А там заявки формируют и передают в УДИБ.

Во сколько обходится отлов одной собаки с учетом всех манипуляций? У нас в Красноярске – около 10 тысяч рублей на одну особь. В мэрии уверяют: при заключении контракта с подрядчиками проверяют все расчеты. Плюс антимонопольщики следят, чтобы не было завышения цен. Средства, между прочим, из городского бюджета.

И последний вопрос: а сколько же у нас в Красноярске собак? Два года назад, перед универсиадой, их пытались сосчитать, причем сразу несколько инстанций. Цифры колебались от 5 до 7 тысяч особей. Точное количество никто не скажет, едва ли что-то изменилось с тех пор. Даже если удастся одномоментно стерилизовать всех, естественная убыль будет заметна через несколько лет. И при условии, что сами горожане перестанут выбрасывать на улицу ставших ненужными питомцев.

А что с приютами?

Красноярск остро нуждается в собачьих приютах. Чтобы было куда помещать бездомных животных и заботиться о них. Есть частные, небольшие, которые существуют за счет пожертвований. Ждем, что вот-вот будут открыты два муниципальных приюта, один на Затонской, второй в районе ТЭЦ-3 на Пограничников. Планировали, что это случится в конце первого квартала, но подзадержались.

Занимается организацией приютов ДРСП «Левобережное», на свои средства. Сумму затрат пока не озвучивают. Но однозначно: помещения строили не с нуля на ровном месте, под них приспосабливают пустующие здания на промплощадках.

- Приюты рассчитаны примерно на 200 собак, - поясняют в мэрии. – Нужно понимать, что муниципальный приют нужен не для того, чтобы собирать всех собак с улиц и запирать здесь. Сюда будут помещать на пожизненное содержание животных с немотивированной агрессией. Таких у нас сейчас 141. Остальных собак, после того, как их осмотрят специалисты и определят, что они не опасны, будут выпускать в среду обитания.

Как должны быть устроены приюты? Какие требования предъявляются к ним по законодательству? Какую роль играет в «собачьем вопросе» министерство экологии? «КП» продолжает разбираться в теме.

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