60 уколов от бешенства сейчас и пластика в 16 лет: в Красноярске бездомный пес укусил за лицо ребенка

В Красноярске бездомный пес укусил за лицо ребенка. Фото мамы пострадавшего мальчика

Красноярск продолжают сотрясать «собачьи» скандалы. Уголовного дела по факту пяти погибших (его завели год назад, когда обнаружили одного за другим пятерых человек с признаками укусов животных) недостаточно. Периодически в разных районах миллионного города происходят нападения бездомных животных.

В последние три дня красноярцы в социальных сетях обсуждают нападение уличного пса на двухлетнего мальчика прямо во дворе дома на улице Норильской. Ребенок сильно пострадал, у него разорвана губа и щека, он испуган. Ему предстоит курс лечения, болезненные уколы. А народ спорит, кто прав, кто виноват. Мнения разделились, одни требуют покончить со всеми бродячими животными в городе. Другие открытым текстом называют мать мальчика безответственной, беспечной и «во всем самой виноватой». Мы, со своей стороны не беремся ее судить. Попытаемся восстановить картину произошедшего. Видео с места нам в помощь.

Все знали, что она дружелюбная

Пятница 26 марта, около 18 вечера. Во дворе многоэтажки много людей. Вплотную к детской площадке припаркованы машины. Машины грязные со всех сторон (весна, а наши люди автомойки не жалуют). И только в одном месте есть пробел – незанятое парковочное место. Вот там и решил пройти Алина со своим двухлетним сынишкой Богданом, когда покидали детскую площадку.

- Я вела его за руку, - рассказывает Алина «Комсомольской правде»-Красноярск. – Мы перешагнули бордюр, а впереди лежал пес. Его здесь все знают, я даже не подумала, что он может быть опасен. Понимаете, с ним часто играют дети прямо на детской площадке, гладят. Все знают, что он безобидный. Именно поэтому мы и пошли там. Богдан протянул к нему руку, я присела рядом с сыном и сказала, что собака спит, ее нельзя трогать. Но вы же понимаете, что такое «я хочу» у детей в таком возрасте. Он потянулся к ней, собака вскочила и вцепилась сыну в лицо.

Алина настаивает: животное почти домашнее, точнее, дворовое, у него даже будка своя есть. Пес живет во дворе давно и никто его не боится. Наоборот, многие подкармливают.

- У меня нет цели заставить убрать ее, - говорит Алина. – Я ни в коем случае не призываю ее отстрелить. И с себя ответственности тоже не снимаю: я почему-то в свои тридцать лет решила, что раз все играют с этой собакой, то она полностью безобидная. Все в нашем дворе так считали. Но у меня вопрос к людям из мэрии, которые получают за это зарплату и не могут навести порядок с бездомными животными. Они собак отлавливают, чипируют и отпускают. Но вы же видите сами, что чип в ухе – это не гарант того, что собака никого не укусит.

«Сама виновата»?

В соцсетях многие маму ругают, кто во что горазд. Упрекают: «Почему не взяла ребенка на руки?» «Зачем туда поперлась? Обойти не могла вокруг?» «Мамаша на ходу оправдывается, видимо, не знала, что камера стоит?» «И ведь теперь собаку убьют, потому что она агрессивная». «Быстро дамочка переобулась, изначально другая версия была»...

По поводу версии: следственный комитет утром 27 марта начал доследственную проверку. И озвученная им информация совпадает с той, что рассказала «Комсомолке» Алина.

Нам удалось найти в комментариях, что большой лохматый Шнурок (так его во дворе прозвали), который никогда раньше агрессии не проявлял, на самом деле в микрорайоне не один. Как и на всех окраинах Красноярска, тут есть своя стая и она периодически терроризирует дворы. Кто-то из местных жителей уже приобрел себе электрошокер, кто-то газовый баллончик. Так что прямой вопрос к мэрии – почему не удается разрулить ситуацию?

Богдана на скорой доставили в больницу, операцию делали в час ночи. Фото мамы пострадавшего

Лечение будет длительным

Пострадавший малыш сейчас находится в больнице. Щечка разорвана до середины. Врачи долго зашивали ее под общим наркозом. Сейчас 10 дней в больнице, 60 уколов от бешенства (даже если собака была привита, такая профилактика обязательна). Дальше специалисты будут смотреть, не задет ли лицевой нерв. Если да, то понадобится еще одно вмешательство для восстановления функции лицевого нерва.

Что касается пластической операции, сейчас ее делать не рекомендуется, ее придется отложить, когда Богдан уже вырастет, это примерно лет в 16 – 18. И, конечно же понадобится время, чтобы малыш справился с шоком. Сейчас после пережитого, говорит Алина, он перестал разговаривает.

Спрятали ото всех

- Как только к нам поступил сигнал, мы сразу же отправили на улицу Норильскую бригаду отлова, - рассказали «Комсомолке» в департаменте городского хозяйства. – Они собаку они не нашли. Точнее отловили несколько особей в районе, но той, которая подходит под описание, среди них не было.

Как выяснилось, зоозащитники нашли Шнурка первыми и спрятали его. И продолжают настаивать, что пес совершенно безобидный, более чем адекватный, любит детей.

«Песик не агрессивный, ситуация с ребенком произошла не по причине агрессивности собаки. Сейчас из-за этой ситуации ему грозит смерть. Собаку знают многие жители района и все знают его только с хорошей стороны» - пишут в соцсетях.

Смерть собаке однозначно не грозит, так что любители животных погорячились с выводами (эвтаназии подлежат только больные животные). Но раз уж так пекутся о судьбе Шнурка, может, кто-то заберет его теперь домой и будет заботиться о нем, выгуливать, контролировать? И тогда одной бездомной собакой в Красноярске будет меньше.

Как сегодня обстоят дела с отловом собак в Красноярске? Хватает ли денег, справляются ли службы с заявками? Будут ли строить приют? Разбираемся, и скоро расскажем в продолжение темы.

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