«Комсомольская правда»-Красноярск узнала все подробности этой жуткой истории из первых уст, от самой Натальи Кусакиной, медсестры Дома ребенка на улице Шевченко в Ленинском районе Красноярска. Вот что она рассказала:- Это было 10 декабря, около 16 часов, я с напарницей Ириной Трубачевой пошла обедать, и случайно посмотрела в окно. Это окно выходит на школьный двор (школа №31 – прим. Ред.), и там шла маленькая девочка в ярком пуховике. И вдруг она резко остановилась и ее окружила стая собак. Девочка упала лицом вниз, закрыла голову и собаки стали ее рвать. Огромные собаки! Территория школьного двора от нас через дорогу, мы побежали, кричим, а рядом никого нет и собаки на нас не реагируют вообще. Мимо ехала машина и не остановилась, проехала. У нас даже палки не было, что сделаешь голыми руками? А девочка уже не движется, молча лежит лицом вниз. У нее на голове была тонкая шапочка, собаки ее сорвали и таскали свою жертву за волосы и кусали, в основном, за голову и за руку. Мы нашли выход – стали греметь и хлопать железными воротами, чтобы хоть как-то остановить эту стаю. Несколько собак отбежали, а две остались, потом отошли и они. Ирина побежала к девочке: «Ты живая?», и она шепотом: «Живая».Я в это время побежала вызывать скорую помощь. Обратно – уже со шваброй. Но, к счастью, собаки уже разбежались, а Ирина ведет девочку к нам. У ребенка рука на поднимается, кровь бежит со всей головы.Позвонили маме, она прибежала настолько перепуганная, что не сразу поняла, что происходит. Девочку увезли в больницу, она там лечилась 10 дней. У меня самой двое детей, 11 и 7 лет, я не смогла бы пройти мимо. Но здесь было дело случая. Если бы я не посмотрела в окно, никто бы ей не помог. Страшно даже представить. А собаки там бегают всегда, уже много лет, прямо на школьном дворе.Сегодня в ГСУ Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и республике Хакасия начали проверку по этому факту.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Красноярске следователи начали проверку по факту нападения бездомных собак на 9-летнюю школьницу23 декабря дворе школы №31, расположенной в Ленинском районе Красноярска стая собак напала на 9-летнюю девочку. (Подробности)