Зоозащитники спрятали бездомную собаку, которая напала на ребенка в Октябрьском районе

Фото: стоп-кадр с видео

27 марта в социальных сетях жительница Красноярска пожаловалась на нападение бездомного пса на ее ребенка. Малыш хотел погладить спящую на улице собаку, на что животное отреагировало молниеносной атакой. У мальчишки на лице остались страшные следы от укусов, ему уже провели одну пластическую операцию. Сейчас он находится в больнице.

Пса, который напал на мальчикае должны были отловить и изолировать на пожизненное содержание в приюте, как полагается по принятым нормативам. Но, зоозащитники уже нашли эту собаку и спрятали ее. Эту информацию подтвердили в нескольких зоозащитных организациях.

Фото: предоставлено мамой мальчика

По принятым нормативам, если собака проявила агрессию, то ее должны доставить в пункт передержки, где ее осмотрит ветеринар. В случае, если агрессивность подтвердится, то этого пса оставят на пожизненное содержание в приюте.

Животное, которое напало на мальчика, уже было с биркой на ухе, следовательно, она уже проходила через процедуру стерилизации и агрессивным его не признали.

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Красноярск продолжают сотрясать «собачьи» скандалы. Уголовного дела по факту пяти погибших (его завели год назад, когда обнаружили одного за другим пятерых человек с признаками укусов животных) недостаточно. Периодически в разных районах миллионного города происходят нападения бездомных животных. (Подробности)