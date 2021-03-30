В Красноярске после нападения бездомной собаки на 2-летнего ребенка завели уголовное дело Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске после нападения бездомной собаки на 2-летнего ребенка следком возбудил уголовное дело. По статье «Халатность» (часть 1 статьи 293 УК РФ). И вновь – на должностных лиц структурного подразделения городской администрации – Управления дорог, инфраструктуры и благоустройства.

Напомним, что ЧП произошло во дворе дома на улице Норильской. Это – район Мясокомбината, новостройки с высотками, где очень много квартир, много машин и мало парковочного места. Поэтому зона отдыха для мам с детьми ограничена детской площадкой. А еще в этом районе, как на любой окраине города, много бездомных собак.

Есть стая, которая периодически терроризирует жителей (точнее – была, потому что на другой день после случившегося бригада отловила немало особей). А еще во дворе дома жил большой пес по кличке Шнуров. Прибился год или чуть больше, чипированный, стерилизованный. Жильцы считали его добродушным и совершенно неопасным. Шнурок общался с детворой и даже давал себя погладить.

Но оказалось, что до поры – до времени. В минувшую пятницу, 26 марта, около 18:30 вечера жительница двора выходила со своим сыном с детской площадки. Мы неспроста упомянули, что во дворе тесно из-за припаркованных машин. Вот и молодая женщина выбрала единственный короткий путь между ними. Как раз там и спал бездомный пес.

- Здесь все считают его безопасным, поэтому я и пошла мимо него, - рассказала мама «Комсомольской правде»-Красноярск. Ребенок протянул руку, чтобы погладит собаку, та вскочила и вцепилась ему в лицо. В итоге малыша прооперировали, порванную до середине щечку зашили. После того, как заживет, врачу будут смотреть, не задет ли лицевой нерв.

Мама из этой ситуации уже сделала выводы, раскаивается, что недосмотрела. Но ее ли это вина? Если бы это был единичный случай, но в Красноярске, к сожалению, нападения собак происходят регулярно (какое неприятное в данном контексте слово).

- В результате системных нарушений и просчетов, допущенных ранее должностными лицами структурного подразделения Муниципального казенного учреждения города Красноярска «Управление» на территории Октябрьского района при реализации прав и законных интересов граждан на защиту от нападения животных без владельцев, бездомная собака напала на двухлетнего мальчика, пытавшегося ее погладить, и укусила за лицо, - прокомментировали фабулу уголовного дела в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Добавим, что год назад следователи завели уголовное дело по факту гибели пяти человек на правобережье. Эксперты сделали заключение, что смерть всех наступила в результате нападения бездомных собак. Обвинение легло на бывшего руководителя УДИБа.

Фото: предоставлено мамой мальчика

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