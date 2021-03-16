Последние новости Красноярска на 17 марта 2021: новые туристические маршруты и проверка захоронения 900 тонн токсичных отходов за городом

Последние новости Красноярска на 16 марта 2021 Фото: Мария ЛЕНЦ

«Комсомольская правда-Красноярск» подводит итоги прошедшего дня. Делаем отчет о последних новостях Красноярска на 17 марта 2021.

В Красноярске на территории больницы ФМБА хотят построить новый храм

По строительству храма на Коломенской назначены публичные слушания, однако руководство ФМБА уверено, что со стороны жителей возражений не будет. Более того, уже готовится проектно-сметная документация. Так что, скорее всего, территорию ФМБА вскоре будет украшать новый храм. (подробнее)

В Красноярске появится короткий номер горячий линии по вопросам коронавируса

С 1 апреля в Красноярске и крае будет действовать один номер по противодействию коронавирусу – 122. Федеральные телефоны «горячих линий» отключат. Таким образом, всю интересующую информацию красноярцы могут получить по единому номеру. (подробнее)

Прокуратура проверит информацию о захоронении под Красноярском 900 тонн токсичных отходов

По информации ряда СМИ, под Красноярск из Амурской области хотят доставить около 900 тонн токсичных пестицидов. Храниться партия должна на полигоне «Серебристый» в Березовском районе. В итоге этим сообщением заинтересовалась прокуратура, которая организовала проверку. (подробнее)

В Красноярске объявили срочный поиск пропавшей 15-летней девочки

Школьница пропала 15 марта. Утром в 09:30 она вышла из дома на Кольцевой, 4 и с тех пор на связь не выходила. Волонтеры уже составили и опубликовали ориентировку. (подробнее)

Для жителей Красноярска открыли еще 7 стран мира, куда можно улететь отдыхать

После стабилизации коронавирусной обстановки начала оживать туристическая сфера. Теперь красноярцы могут улететь в Египет, Испанию, ОАЭ, Иорданию, Узбекистан, Таджикистан и Киргизию. Авиакомпаниям разрешили выпускать от 3 до 5 рейсов в неделю по всем направлениям. (подробнее)