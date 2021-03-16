Для жителей Красноярска открыли еще 7 стран мира, куда можно улететь отдыхать Фото: Мария ЛЕНЦ

Для жителей Красноярска и края стали доступны еще 7 стран мира, куда можно будет улететь этим летом в отпуск (добавим: если, конечно, не ухудшится ситуация с коронавирусом – на фоне пандемии ни в чем нельзя быть уверенными на все 100 %).

Итак, на сайте Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) появился документ, в котором указаны семь международных направлений из аэропорта «Красноярск» и список авиакомпаний, которые могут их осуществлять.

Итак, можно летать в Египет, Испанию, Арабские Эмираты, Иорданию, Узбекистан, Киргизию и Таджикистан.

Допуски получили:

- Pegas Fly – Барселона (Испания);

- Nordwind – Акаба (Иордания) и Барселона;

- «Уральские авиалинии» - Каир (Египет), Шарджа (ОАЭ), Куляб (Таджикистан), Карши, Бухара, Самарканд, Фергана, Нукус, Наманган, Навои, Ургенч, Ташкент (Узбекистан) и Тамчи (Киргизия);

- Azur Air – Самарканд, Бухара, Нукус, Наманган, Термез и Ургенч (Узбекистан).

По всем направлениям авиакомпаниям разрешили выпускать 3 – 5 рейсов в неделю. Однако получение допуска еще не означает запуск рейсов – авиаперевозчики сами будут принимать решения о полетах в зависимости от спроса, сообщает «Проспект Мира».

А вот что пишет в своих соцсетях по этому поводу одна из ведущих туркомпаний страны Anextour: самый популярный сегодня вопрос от туристов – открыли ли Таиланд. Пока нет и не ожидается. А вот Вьетнам – возможно, однако это новости пока на уровне слухов. Как, впрочем, и новости об открытии рейсов из Красноярска в Египет, Испанию и Эмираты. Действительно, есть только разрешение на полеты в названые страны, но будут ли они интересны авиакомпаниям настолько, чтобы организовывать туда регулярные рейсы?

Зато радует Турция, предлагая новые для сибиряков направления: улететь можно будет не только в Анталию и Стамбул, но и в Бодрум, Даламан и Измир.