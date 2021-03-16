В Красноярске появится короткий номер горячий линии по вопросам коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске и крае с 1 апреля будет действовать единый номер 122 справочно-консультационного центра по вопросам противодействия коронавирусной инфекции. Существующие федеральные номера горячей линии 8 (800) 100-56-53 и 8 (800) 100-53-19 будут отключены. То есть задать все интересующие вопросы по ковиду специалистам регионального минздрава, записаться на вакцинацию, узнать результаты теста – все это можно будет по короткому номеру.

Как рассказали в правительстве края, горячая линия заработала в марте 2020 года. За год на нее поступило более 340 тысяч обращений. В декабре в интерактивном меню добавилась функция голосового помощника, появилось голосовое оповещение и SMS-информирование жителей о результатах теста на коронавирус.

По словам министра цифрового развития края Николая Распопина, губернатор поставил задачу расширить функции центра на другие отрасли и темы. В будущем единый контакт-центр объединит ключевые горячие линии региона. Это позволит видеть темы, наиболее волнующие граждан в различных областях и сферах, и оперативно реагировать на возникающие вопросы. Важнейшую роль в этом будет играть детальная аналитика поступающих обращений, которая сейчас применяется нами на номерах 122 и 112.