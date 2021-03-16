В Красноярске на территории больницы ФМБА хотят построить новый храм Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске хотят построить новый православный храм, точнее часовню – на территории больницы ФМБА на Коломенской. По регламенту, перед тем, как это сделать, необходимо заручиться согласием местных жителей. Публичные слушания фактически уже назначены, правда, с датой и временем еще не определились. Но это, судя по всему, уже формальность, а руководство больницы уверено в том, что возражений не будет.

По словам гендиректора Федерального сибирского научно-клинического центра ФМБА России Бориса Баранкина, храмы при больницах в России – это явление повсеместное, они были до Октябрьской революции, они открываются в последние два десятка лет. Камень для строительства этой часовни в честь святой мученицы Татианы Римской был заложен еще в 2009 году. Ее площадь составит 300 квадратных метров, вместимость – 30 человек. Сейчас готовится проектно-сметная документация.

- Мы надеемся, что появление такого святого места в нашем центре будет способствовать скорейшему исцелению души и тела больных и тех, кто нуждается в поддержке, - сказал Борис Баранкин.