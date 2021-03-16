В Красноярске объявили срочный поиск пропавшей 15-летней девочки. Ориентировка "Поиск пропавших детей - Красноярск"

В Красноярске объявили срочный поиск пропавшей 15-летней девушки. Подключились волонтеры организации «Поиск пропавших детей – Красноярск», которые активно сотрудничают с полицией. Видимо, ситуация очень серьезная, поэтому волонтеры составили ориентировку и распространяют ее в социальных сетях в надежде, что найдется кто-то, кто знает местонахождение подростка.

Что известно на этот час: Ксения Кузнецова накануне, 15 марта, в 9:30 утра вышла из дома (живет на улице Кольцевой, 4). И с тех пор на связь с родными она не выходит. Приметы: на вид 15-18 лет, рост 160-165см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы темные, средней длины. Была одета в темно-синий пуховик, серую шапку и белый шарф, темно-синие джинсы, белый свитер, черные ботинки со шнурками. С собой у нее был телефон.

Всех, кому известно местонахождение пропавшей, просьба сообщить по телефонам:

- 8 (391) 233-47-35 – дежурная часть отдела полиции №6;

- 8-950-99-66-066 – волонтеры (круглосуточно).