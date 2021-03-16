Прокуратура проверит информацию о захоронении под Красноярском 900 тонн токсичных отходов Фото: Мария ЛЕНЦ

В ряде СМИ появилась информация о том, что из Амурской области в Красноярск для захоронения должна прибыть крупная партия токсичных отходов. Ссылка идет на сайт госзакупок. Называется и объем – 900 тонн пестицидов. Якобы компания «Зеленый город» выиграла тендер и за 50 миллионов рублей берется предоставить для хранения полигон «Серебристый» в Березовском районе, то есть в непосредственной близости от миллионного города.

Красноярская природоохранная прокуратура организовала проверку данной информации. Подключились министерство экологии Красноярского края и Енисейское межрегиональное управление Росприроднадзора. В ближайшее время на полигоне побывает специальная комиссия, проверит, соответствует ли полигон тем требованиям, которые предъявляются к хранению такого рода ядохимикатов. Проверят и документы. По результатам проверки и будут решать судьбу отходов, прокомментировали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры.