Обвиняемому в пяти преступлениях Анатолию Быкову отменили несостоявшийся домашний арест

Красноярскому экс-политику и бизнесмену Анатолию Быкову отменили домашний арест. Которым он, впрочем, так и не успел воспользоваться. Напомним, что задержали Быкова 7 мая 2020 года по подозрению в организации убийства летом 1994 года двух бывших членов его группировки Александра Наумова и Кирилла Войтенко. Сразу же заключили под стражу. 22 октября 2020 года адвокату удалось добиться, чтобы Быкова отпустили под домашний арест.Решение Свердловского районного суда было сенсационным. Однако и продолжение – тоже. Не успел удивленный Быков собрать вещи и выйти во двор, как туда подали автозак, его задержали вновь. А все потому, что кроме убийства Наумова и Войтенко ему предъявлено еще четыре обвинения. Это: организация и руководство преступным сообществом в 90-е годы, убийство бизнесмена Неколова, подстрекательство к убийству в 2004 году Андрея Грабовского и неуплата налогов на десятки миллионов рублей. По каждому из этих дел содержание под стражей для обвиняемого обеспечено.И все же прокурор Красноярского края Роман Тютюник направил 24 февраля в Восьмой кассационный суд Кемеровской области представление об отмене домашнего ареста Анатолию Быкову. Которое и было удовлетворено.Добавим, что дело о двойном убийстве 1994 года уже направлено в суд на рассмотрение.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВину не признал: дело Анатолия Быкова о причастности к двойному убийству передается в судНакануне, 25 января, уголовное дело Анатолия Быкова о его причастности к двойному убийству 26-летней давности было передано в суд для рассмотрения по существу. Прокурор поддержал обвинительное заключение. Хотя сам обвиняемый свою вину не признает, но следователям СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия удалось доказать ее (подробнее).Против Анатолия Быкова завели еще одно уголовное делоБизнесмен, меценат, политик, криминальный авторитет… Против Анатолия Быкова в Красноярске возбудили новое уголовное дело. Теперь ему инкриминируют еще одно убийство по найму, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России.Напомним, Анатолия Быкова подозревают в нескольких преступлениях – «Руководстве преступным сообществом», «Умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах по предварительному сговору» (подробнее).В Красноярске задержан известный политик и бизнесмен Анатолий Быков. Его подозревают в убийстве 26-летней давностиУ ворот одного из особняков в «Соснах» стоят люди в масках и с автоматами. При виде проезжающих машин всем своим видом показывают, что останавливаться здесь не желательно. Внутри работает опергруппа, проводятся обыски (подробнее).Дело Анатолия Быкова: красноярского политика и бизнесмена подозревают в подстрекательстве к убийствуСК России опубликовал видео допроса киллера, который должен был расстрелять в 2004 году Андрея Грабовского, в то время вице-президента федерации бокса Красноярского края. На видео – кабинет следователя, по одну сторону сидит сам киллер, имя которого пока в интересах следствия не называется, по другую сторону стола от него – Анатолий Быков (подробнее).