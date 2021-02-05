В Красноярске задержали руководителей склада автозапчастей, где во время пожара погибли 4 человека

В здании находились несколько автомастерских - пострадали все Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске подозреваемых задержали в рамках уголовного дела о пожаре в складе-магазине автозапчастей. Под следствием директор и начальник административно-хозяйственного отдела ООО «Автотрейд-КСК». По версии правоохранителей, они причастны к нарушению требований пожарной безопасности. Именно они отвечали за соблюдение требований пожарной безопасности.

В Следственном комитете возбудили уголовное дело по факту гибели четверых человек во время пожара в здании склада-магазина автозапчастей. Разбирательства идут по статьям «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», «Нарушение требований пожарной безопасности лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это по неосторожности повлекло смерть человека». Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Красноярскому краю и республике Хакасии.

Ранее сообщалось, что утром 3 февраля 2021 года в здании склада-магазина автозапчастей «Автротрейд-КСК», расположенного по улице Калинина в Красноярске, случился пожар. Во время происшествия погиб один сотрудник «Автотрейд-КСК» и три сотрудника пожарной службы ГУ МЧС России по Красноярскому краю, занятые в ликвидации пожара и спасении рабочего.

Сейчас следователи проводят все необходимые мероприятия с подозреваемыми. Им предъявили обвинение в установленный законом срок. Кроме того, представители регионального СУ СК ходатайствовать в суде об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу.

Одновременно с этим продолжается расследование по уголовному делу, выясняют причины и обстоятельства, предшествовавшие трагедии. Также проводят судебные экспертизы, допрашивают свидетелей, изучают документацию, имеющую значение для расследования уголовного дела.

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