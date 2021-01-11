Только-только завершились новогодние каникулы, как глава Якутска Сардана Авксентьева объявила, что подала заявление об отставке. Нельзя сказать, что это стало полной неожиданностью, ведь первые слухи об этом появились еще два месяца назад, в ноябре 2020 года. Но тогда команда «самого народного мэра» их опровергла.Так или иначе, но заявление есть и глава республики Саха (Якутия) Айсен Николаев его принимает. Первая за всю 400-летнюю историю Якутска женщина-градоначальница покидает свой пост по состоянию здоровья. Она собирается пройти основательный курс лечения. Каковы будут дальнейшие планы, пока не сообщает.Интриги не получилось, и кому она собирается оставить свой кабинет. Авксентьева сообщила сразу: своему первому заместителю Евгению Григорьеву. По ее словам, она давно готовила себе преемника. Что же известно о нем?Родился 5 октября 1985 года в селе Диринг Чурапчинского района Якутии. В 2008 году окончил Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана по специальности «менеджмент организации», специализация – государственное регулирование экономических ресурсов. Затем в 2015 году – Московский государственный юридический университет имени О.Е.Кутафина, имеет диплом бакалавра по специальности «Юриспруденция». И в 2016 году окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.На муниципальную службу поступил в 2019 году, однако по представлению прокуратуры был освобожден от должности заместителя мэра – из-за нарушения закона о муниципальной службе. Дело в том, что когда его назначали на должность, он принимал участие в руководстве пятью коммерческими фирмами. Видимо, пришлось выбирать, и Евгений Григорьев предпочел вернуться в мэрию, устранив нарушения.До этого дня он курировал вопросы развития территорий городского округа «город Якутск», дорог, строительства и переселения из ветхого и аварийного жилья – сообщается на официальном сайте администрации Якутска.Глава Якутии Айсен Николаев так прокомментировал нового кандидата:- Мы с Сарданой Владимировной обсуждали, кто может исполнять обязанности главы города. Здесь наше мнение полностью совпадает и считаю, что Евгений Григорьев справится с этой задачей. Он молодой руководитель и талантливый организатор, знает вопросы городского хозяйства, понимает возможности и видит имеющиеся резервы для развития Якутска.Сам Евгений Григорьев написал в соцсетях:- Айсен Сергеевич и Сардана Владимировна поддержали мое решение принять участие в выборах главы Якутска. Я также уверен в нашей команде – заместителях мэра, руководителях структурных и территориальных подразделений. За 2,5 года мы успели сделать многое для развития Якутска под руководством СВ, так мы для скорости зовем нашего шефа, Сардану Владимировну, но впереди планы еще больше. К 100-летию республики мы должны преобразить центр города, привести в порядок окраины. Будем работать без выходных и праздников, 24/7, дело того стоит. Энергии и знаний у нас хватит, но, как и раньше, уважаемые горожане, буду рад вашим предложениям, критике, идеям – без вашей поддержки никак.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Мэр из параллельной вселенной» Сардана Авксентьева назвала имя своего преемника на посту главы Якутска«Смелая градоначальница», «народный мэр», «мэр из параллельной вселенной» – так называют главу Якутска Сардану Авксентьеву. И добавляют – решительная, волевая, непредсказуемая. За два с половиной года у власти она перевернула представление о том, каким должен быть чиновник ее уровня. Пока в других городах России мечтают о таком руководители, жители якутской столицы поют ей дифирамбы (подробнее).Слухи о ее отставке сильно преувеличены: в администрации Якутска опровергли уход мэра Сарданы АвксентьевойВ столице Якутии заговорили об отставке мэра Сарданы Авксентьевой. Об этом сообщает ряд республиканских СМИ и мессенджеров со ссылкой на источники в правительстве Якутии и администрации города. Официальной причиной называются проблемы со здоровьем – такую версию якобы озвучила она сама, но комментировать подробности не готова. Также говорится о том, что ей на замену готовят нынешнего первого зама Евгения Григорьева (подробнее).Ради экономии бюджета власти Якутска решили пустить здание мэрии с молоткаРешительная, волевая, непредсказуемая – так часто говорят о главе города Якутска Сардане Авксентьевой. Пока в других городах мечтают о таком руководителе, якутяне чуть ли не поют ей дифирамбы. Почти с первого дня ее окрестили «народным мэром» и «мэром из параллельной вселенной». (подробнее)Новый мэр Якутска решила продать свое служебное элитное авто ради организации социального таксиЕдва ли не первым распоряжением недавно избранного мэра Якутска Сарданы Авксентьевой на новом посту стало - пустить с молотка 4 автомобиля представительского класса, которые ранее числились за несколькими муниципальными предприятиями. (подробнее)