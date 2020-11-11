Слухи о ее отставке сильно преувеличены: в администрации Якутска опровергли уход мэра Сарданы Авксентьевой

В первые три месяца после назначения на пост, о мэре Якутска заговорила вся страна. Фото: Инстаграм Сарданы Авксентьевой

В столице Якутии заговорили об отставке мэра Сарданы Авксентьевой. Об этом сообщает ряд республиканских СМИ и мессенджеров со ссылкой на источники в правительстве Якутии и администрации города. Официальной причиной называются проблемы со здоровьем – такую версию якобы озвучила она сама, но комментировать подробности не готова. Также говорится о том, что ей на замену готовят нынешнего первого зама Евгения Григорьева.

Звонок в Якутск, пресс-секретарь Алексей Толстяков комментирует «Комсомольской правде»:

- Нет, это неправда. Сейчас Сардана Владимировна находится в командировке в Москве и покидать свой пост не планирует. А так называемые «источники» - они точно не наши.

А вот что она сама написала на своей странице в Инстаграме сегодня, 11 ноября: «Почему каждый раз, когда я уезжаю из дома, опять начинается какой-то трэш? Может, вы просто уже соскучились по мне? У нас в детстве так бывало, когда мама уезжала в командировку, обязательно что-то в доме происходило. Вот сегодня я проснулась от десятков сообщений, что я больна, умираю (или уже умерла) и подала в отставку. Официально: я взяла несколько дней отпуска чтобы обследоваться, кое-какие маркеры вне нормы. Ну, когда тебе полсотни лет - так бывает. Если вы заметили, за 2,5 года я ни разу не брала больничный, не болела, всегда на боевом посту. Возможно поэтому слухи о моем недомогании вызвали такой переполох».

О Сардане Авксентьевой заговорили два года назад. До сентября 2018 года она была директором одного из подразделений международного аэропорта в Якутске. А потом выдвинулась на пост главы и победила с результатом почти 40% голосов – стала первой женщиной-градоначальницей за всю почти 400-летнюю историю города. И в первые же месяцы сделала то, за что ее прозвали «народным мэром» и «мэром из параллельной вселенной».

Для начала она пустила с молотка три элитных служебных авто из гаража мэрии. А вырученные деньги направила на погашение долгов. Во-вторых, запретила проводить в мэрии новогодние корпоративы за счет бюджета: хотите праздника – за свой счет. В третьих, уволила чиновника, спустившего миллион рублей на банкеты.

Далее в списке ее стартовых достижений – снизила на 2 рубля стоимость проезда в городском общественном транспорте, отказалась оплачивать некачественный ремонт дорог, отказалась потратить 800 тысяч на модельера. За три месяца, которые Сардана Авксентьева пробыла в кресле мэра, она сэкономила 52 миллиона бюджетных рублей.

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