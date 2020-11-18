Ради экономии бюджета власти Якутска решили пустить здание мэрии с молотка

Здание мэрии Якутска. Фото: instagram.com/sardanaavksentieva

Решительная, волевая, непредсказуемая – так часто говорят о главе города Якутска Сардане Авксентьевой. Пока в других городах мечтают о таком руководителе, якутяне чуть ли не поют ей дифирамбы. Почти с первого дня ее окрестили «народным мэром» и «мэром из параллельной вселенной». Ведь она лихо, и не мелочась, режет траты чиновников, чтобы сэкономить средства на нужды города. Очередное решение даже в голове не укладывается – продать здание мэрии в целях экономии бюджетных средств.

Об этом 18 ноября на своей странице в Instagram сообщила сама Сардана Авксентьева.

Сардана Авсентьева на строительстве здания администрации. Фото: instagram.com/sardanaavksentieva

«И вот сегодня совместно мы приняли окончательное решение: начинаем готовить к продаже здание мэрии. Сначала на проспекте, чуть позже - на Октябрьскои и Гоголя. Продажа муниципального имущества строго регламентированная процедура. Есть заинтересованные потенциальные покупатели, но надо все соблюсти и провести открыто. Считаю, что городским чиновникам не обязательно сидеть в дорогом здании в самом центре города».

Администрации в городе принадлежат несколько зданий. Судя по всему, на продажу планируется выставить все.Глава Якутска добавила, что долго обсуждала этот момент со своими заместителями. Возникает вопрос: куда девать чиновников?

«Мы готовы построить недорогое здание и переехать туда. Например, мой первый заместитель предлагает нам разместиться в 17 квартале. Поддерживаю. Здание нового формата, без огромного количества кабинетиков, где каждый чиновник может спрятаться за своей дверкой. Одно пространство, где все видят друг друга», - предложила такой вариант Сардана Авксентьева.

Добавим, что 17-й квартал - это самый неблагоустроенный микрорайон Якутска. Он в основном застроен двухэтажными бараками.

Сардана Авксентьева. Фото: instagram.com/sardanaavksentieva

Здание на окраине, маленькие кабинеты. Где будут принимать людей? В центре города планируется организовать фронт-офис для приема граждан.

И это еще не все! Городские власти скоро пересядут на такси. Ведь служебные машины, по мнению Авксентьевой, обходятся слишком дорого.

Все эти решения жители Якутска воспринимают на ура. Напомним, о Сардане Авксентьевой заговорили два года назад. До сентября 2018 года она была директором одного из подразделений международного аэропорта в Якутске. А потом выдвинулась на пост главы и победила с результатом почти 40 процентов голосов. Впервые почти за 400 лет главой города стала женщина.

Почти сразу после избрания она распорядилась продать три элитных служебных авто из гаража мэрии. Вырученные деньги направила на погашение долгов. Потом запретила проводить в мэрии новогодние корпоративы за счет бюджета, а после и вовсе уволила чиновника, спустившего миллион рублей на банкеты.

Снизила на 2 рубля стоимость проезда в городском общественном транспорте, отказалась оплачивать некачественный ремонт дорог, отказалась потратить 800 тысяч на модельера. За три месяца, которые Сардана Авксентьева пробыла в кресле мэра, она сэкономила 52 миллиона бюджетных рублей. И, судя по всему, готовится новое поступление в казну.

КСТАТИ

А купят ли?

Здание мэрии находится в самом центре Якутска. Блочное, большое, 6 этажей, красивое, но без особых изысков. Напротив – кинотеатр «Центральный» крупные торговые центры, офисные здания детские сады и школы – все как в любом крупном городе.

Говорить о том, сколько оно может стоить. И кто бы его купил, пока очень сложно, но в нескольких агентствах недвижимости, которые мы обзвонили, удивились неожиданно возможной сделке, и практически хором сказали: спрос и даже борьба за право выкупа, однозначно, будет.

- Зданием могут в первую очередь заинтересоваться владельцы крупных торговых центров, которые существуют рядом, - рассказали в одном из них. – Его вполне можно оборудовать под ТЦ и частично од офисы, объект, что говорится, «сладкий». Я лично никогда там не был, нет необходимости. А так. с удовольствием зашел бы, посмотрел, как внутри, что за стены, оно постройки, кажется, 70-х годов. Как народ примет? Да, наверное, за. Якутск небольшой, даже если мэрии. Перенесут куда-то ближе к окраине, на людях это не скажется, в смысле. Что неудобно будет по делам каким-то своим туда ездить. Не такой большой поток. А бюджету, безусловно, выгода.

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