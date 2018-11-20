Новый мэр Якутска решила продать свое служебное элитное авто ради организации социального такси

Едва ли не первым распоряжением недавно избранного мэра Якутска Сарданы Авксентьевой на новом посту стало - пустить с молотка 4 автомобиля представительского класса, которые ранее числились за несколькими муниципальными предприятиями.

- Часть средств, полученных от торгов, пойдет на погашение задолженностей муниципальных предприятий, на балансе у которых находились машины, - пояснили в пресс-службе администрации Якутска. - Другая часть денег поступит в бюджет города и будет целевым образом направлена на организацию работы социального такси.

Машину продадут за 2,2 миллиона рублей Фото: Инстаграм Сарданы Авксентьевой

- Якутяне обрадовались, когда Авксентьева объявила об оптимизации расходов мэрии. Я, например, с удивлением узнал, какие баснословные суммы раньше тратились на сущую чепуху, - рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск якусткий блогер Болот Бочкарев. – Например, у нас в городе проводится ежегодный фестиваль «Зима начинается с Якутии». На организацию и приглашение VIP-персон городская казна раньше тратила большие деньги, полностью оплачивая приезд, проживание и питание этим звездам. В этом году на фестиваль должна была приехать популярная дизайнер, должен был состояться показ шуб, стоимость которого около 2 миллионов рублей. Авксентьева отказалась его оплачивать. Также отказалась от постановки балета за 1,5 миллиона рублей. Я, как и многие жители города, двумя руками за. Ведь деньги ушли, насколько я знаю, на покупку кондиционеров в школы.

Впрочем, без машины новый мэр не останется. За ней закреплена Toyota Camry, которая ранее числилась в автопарке мэрии. На ней она ездит с начала своей работы. Первый заммэра Якутска передвигается на УАЗ-Патриот.

ЧТО ПОЙДЕТ С МОЛОТКА:

Два внедорожника Toyota Land Cruiser 2013 года выпуска по стартовой цене 2,2 миллиона рублей за каждый.

(Один автомобиль был закреплен за главой города, второй – за первым заместителем главы)

Toyota Land Cruiser 2007 года – 719 тысяч рублей.

Nissan Patrol 2013 г.в. - 1,7 миллиона рублей.

(Условие торгов - задаток 20%, это требование закона. Шаг каждого аукциона 5% от цены).

ДОСЛОВНО

Сардана Авксентьева – для «КП»:

- Это было одно из моих предвыборных обещаний жителям Якутска. Речь, действительно идет об экономии бюджетных средств. Чем дороже машина, тем выше расходы на ее содержание, техническое обслуживание и ремонт, ГСМ, налоги и т.д. Думаю, это правильное решение и горожане его поддерживают. Рассчитываем, что выставленные на аукцион четыре машины будут проданы по хорошей цене.

На выборах, которые прошли в сентябре, Сардана Авксентьева набрала 39,98 процентов голосов избирателей. До выборов она была директором производственно-коммерческого комплекса «Аэроторгсервис» (структура международного аэропорта Якутск).