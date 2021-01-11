«Смелая градоначальница», «народный мэр», «мэр из параллельной вселенной» – так называют главу Якутска Сардану Авксентьеву. И добавляют – решительная, волевая, непредсказуемая. За два с половиной года у власти она перевернула представление о том, каким должен быть чиновник ее уровня. Пока в других городах России мечтают о таком руководителе, жители якутской столицы поют ей дифирамбы.И небезосновательно: для начала она пустила с молотка три элитных служебных авто из гаража мэрии. А вырученные деньги направила на погашение долгов. Во-вторых, запретила проводить в мэрии новогодние корпоративы за счет бюджета: хотите праздника – за свой счет. В третьих, уволила чиновника, спустившего миллион рублей на банкеты. Из последних ее достижений – выставила на продажу здание администрации города Якутска. Потому что считает его слишком роскошным, а его содержание – расточительным для бюджета.В ноябре 2020 года появились слухи об отставке Сарданы Авксентьевой. Республиканские СМИ ссылались на некий источник в правительстве Якутии и администрации города. И даже называли имя преемника – первый зам Евгений Григорьев. Однако пресс-секретарь Алексей Толстяков тогда откомментировал «Комсомольской правде»:- Неправда все это. Сардана Владимировна находится в командировке в Москве и покидать пост не планирует. А так называемые «источники» - они точно не наши.Да и сама народный мэр в «Инстаграме» назвала информацию слухами. И вот прошло два месяца – теперь уже официальное сообщение в соцсетях от первого лица:- В эти дни состоялись непростые разговоры с семьей и с командой. Семья серьезно обеспокоена моим здоровьем. Причина - стрессы и постоянная тревога за город. Надо признать, что я уже не могу работать 24/365. Завтра ложусь в больницу, скоро операции. Поэтому прошу, уважаемые работодатели, отпустить меня с легким сердцем и пожелать удачи на новом этапе жизни! Прошу принять мое решение. Сегодня, 11 января я внесу в Якутскую городскую думу заявление о сложении полномочий.Кабинет мэра пока временно действительно займет тот самый зам Евгений Григорьев.- Я его готовила, многие из вас заметили. А команде я ставлю задачу максимально сплотиться вокруг него. Все наши планы должны быть реализованы, а данные обещания - исполнены. Когда я выбирала Евгения своим первым заместителем, то определяющими факторами для меня стали его интеллект и хорошее образование, честность, смелость, уважение к людям.Новые выборы в Якутске теперь пройдут весной. Сардана Авксентьева призывает жителей города поддержать ее преемника. Она уже представила Григорьева главе Якутии Айсену Николаеву. И, судя по всему, получила от него одобрение. А пока пообещала остаться на некоторое время рядом, пока будет передавать дела.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСлухи о ее отставке сильно преувеличены: в администрации Якутска опровергли уход мэра Сарданы АвксентьевойВ столице Якутии заговорили об отставке мэра Сарданы Авксентьевой. Об этом сообщает ряд республиканских СМИ и мессенджеров со ссылкой на источники в правительстве Якутии и администрации города. Официальной причиной называются проблемы со здоровьем – такую версию якобы озвучила она сама, но комментировать подробности не готова. Также говорится о том, что ей на замену готовят нынешнего первого зама Евгения Григорьева (подробнее).Ради экономии бюджета власти Якутска решили пустить здание мэрии с молоткаРешительная, волевая, непредсказуемая – так часто говорят о главе города Якутска Сардане Авксентьевой. Пока в других городах мечтают о таком руководителе, якутяне чуть ли не поют ей дифирамбы. Почти с первого дня ее окрестили «народным мэром» и «мэром из параллельной вселенной». (подробнее)Новый мэр Якутска решила продать свое служебное элитное авто ради организации социального таксиЕдва ли не первым распоряжением недавно избранного мэра Якутска Сарданы Авксентьевой на новом посту стало - пустить с молотка 4 автомобиля представительского класса, которые ранее числились за несколькими муниципальными предприятиями. (подробнее)