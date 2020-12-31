По итогам последних двух недель уходящего 2020 года Якутия вновь подтвердила свой статус самого холодного места на земле. Так уж вышло, что в этот период корреспондентам «Комсомолки» пришлось много раз звонить в республику, в разные города по тем или иным информповодам. И каждый раз обязательный вопрос, этакий приветственный ритуал: как у вас с погодой, ребята? Ответ самый оптимистичный: «Отлично у нас с погодой». В Якутске, например, минус 50 – это нормально, разве что занятия в школах отменили. В поселке Кустур у Полярного круга вообще посмеялись: «Даже не знаем, сколько у нас – термометр-то обычный, столбик упал на минус 50, а на самом деле еще холоднее».Официально полюс холода между собой оспаривают две точки на карте: поселок Оймякон и город Верхоянск. Первые находится на расстоянии почти 700 километров к востоку от Якутска, Верхоянск – 630 к северу от него же. Официальные рекорды: 6 февраля 1933 года Оймяконская метеорологическая станция зафиксировала показатель в –67,7 градусов.Но в 1926 году геолог Обручев написал в своем дневнике, что тут возможна температура до –71,2 (официально подтвержденных замеров нет, так что это остается гипотезой). А в Верхоянске рекордная температура в –67,7 была зафиксирована в 1892 году.К слову, в компанию к якутским рекордсменов напрашиваются еще и датчане со своей Гренландией. Но тамошняя точка холода находится на 11 градусов ближе к северному полюсу. Так что ради географической справедливости не будем брать ее в расчет.Немецкое издание Die Welt назвало Якутию морозильной камерой Сибири и при этом удивляется: как там вообще можно жить? Ну да, кипяток на лету остывает – это правда. И металлическая дужка очков может примерзнуть к переносице. Выловленная рыба тут же превращается в продукт глубокой заморозки.А еще пишут, что здесь овощи не растут и все растительные продукты – привозные. Однако местные жители способны еще как удивить европейцев. Ну, например, на трети территории республики, в ее южной части, в короткое лето можно выращивать простые овощи – картофель, морковь, свеклу. Ну да, урожайность не такая, как на юге Красноярского края или в Хакасии. Но многие фермеры вполне успешны, было бы желание. А если учесть, что на территории Якутии умещаются девять Германий, то представьте себе, сколько здесь потенциально земель сельхозназначения.А на днях мировые издание облетели фотографии, где якутские буренки ходят в меховых бюстгальтерах. «А чему вы удивляетесь? У нас такое давным-давно практикуется, десятки лет» - пояснили «Комсомолке» в министерстве сельского хозяйства республики. На минуточку, село Кустур, где были сделаны фотографии, находится в Заполярье, в 700 километрах к северу от города Якутска.А еще в Сахе много других достопримечательностей. Например, здесь добывают одни из лучших в мире алмазов. Здесь много природных достопримечательностей – это плюс, а вот условий для развития туризма мало – минус. Расстояния все-таки большие, не всякий турист рискнет отправиться в экспедицию, хотя правительство республики всерьез и давно работает над тем, как решить этот вопрос.И пару слов о расстоянии – это то, чему европейцы никогда не перестанут удивлять: Якутия – самый крупный по площади регион России: около 3,1 миллиона квадратных километров. Крупнее него в мире нет ни одной административной единицы. И живут здесь около 1 миллиона человек.А вот то, что «для сугреву» всем рекомендуют водку, которую иностранцы называют «русский чай» - это неправда, стереотипы. Республика одной из первых ввела у себя сухой закон из-за коронавируса весной 2020 года.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКаждому отцу-молодцу: якутский фермер помогает овощами мужчинам, в одиночку воспитывающим детейМолодого фермера Данила Павлова в Чурапчинском районе Якутии многие знают. Большой душевной доброты человек, говорят о нем. 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