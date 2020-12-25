Меховые лифчики? Коровам? Серьезно? На самом деле – серьезнее некуда. Вы только представьте: сейчас в Якутию пришли такие холода, что кипяток на лету остывает. Местами до -50, а где-то еще ниже. Якутия вообще бьет рекорды материка по низким температурам.Село Кустур Эвено-Бытантайского улуса расположено от столицы республики к северу аж в 700 километрах. Но и здесь, у Полярного круга живут фермеры, которые с удовольствием разводят не только оленей, но и коров. Причем коров особой, якутской породы, дающих молоко повышенной жирности – по вкусу и консистенции они больше напоминают сливки. У них густая шерсть и подпушок, которые позволяют им выдерживать лютые морозы.Но вот беда – как защитить вымя буренок, которые в это время доятся? Они ведь очень уязвимые – если застудить, начнется воспаление, пропадет молоко. И тогда местные жители придумали одну хитрость. Они стали шить мешочки из меха, в которые прячут вымя коровы, а затем подвязывают такой «бюстгальтер» на спине веревками, чтобы держался. Фотографии коров в бюстгалтерах широко разошлись по социальным сетям, их обсуждают не только россияне, изумляют и иностранцы. Оказалось автор фото Семен Сивцев – житель того самого села Кустур.С трудом телефонная связь там плохая, но нам удалось до него дозвониться:- У нас вчера было 57 градусов. Если лошади более выносливые и могут находиться на таких температурах и не мерзнуть, то вот коровам нужна дополнительная защита.Остальным коровам, которые находятся в запуске и без молока, можно ходить топлес, смеется ветеринар села Кустур Станислав Попов. Он рассказал «РИА Новости», что о таком способе защиты буренок известно уже давно, им пользуются во многих районах Заполярья. А некоторые хозяева изготавливают такие защитные мешочки, только из более легкого материла, даже летом. С такой защитой коровы меньше страдают от жалящих кровососущих оводов и гнуса.