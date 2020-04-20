Каждому отцу-молодцу: якутский фермер помогает овощами мужчинам, в одиночку воспитывающим детей

Молодого фермера Данила Павлова в Чурапчинском районе Якутии многие знают. Большой душевной доброты человек, говорят о нем. Он и сам признается, когда помогает сельчанам бескорыстно и в ответ получает «спасибо», хочется сделать еще и еще.

Сегодня, когда эпидемия коронавируса коснулась Сахи, предприниматель вновь не остался в стороне.

На семейном совете приняли решение: поддержат тех, кто особенно нуждается. А именно отцов-одиночек. Пусть мужчины, которые своим детям и за отца, и за мать, почувствуют уважение к себе. Вместе с соцработником Данил Петров подсчитал, сколько у них в районе таких одиноких отцов. Оказалось, не так уж и мало – 28.

Отцов-одиночек в районе оказалось не так и мало - 28. Фото: пресс-служба Чурапчинского района Якутии

- Каждому мы передали по 15 килограммов картофеля и по 5 килограммов моркови, - рассказал Данил. – Главный специалист по делам семьи и детства района Татьяна Бушкова приехала, получила все овощи у нас на хранилище и потом распределила их между семьями.

Село Мындагай находится в местах, где сады не растут. Когда местные жители рассказывают о своих краях, они туристов к себе зазывают, мол, природа возле реки Амги уникальная, река – одна из красивейших в Якутии. А вот сельским хозяйством особо не похвалишься. Выращивать овощи не так просто, холодно, сезон короткий.

Но Данил Павлов решил в 2015 году попробовать, получится ли у него вырастить картофель и капусту – и ведь получилось. В 2019 году добавил еще к культурам морковь и свеклу. Сейчас у него пашня – 35 гектаров. Принял участие в различных программах по поддержке малого бизнеса и фермеров – теперь у него есть свой культиватор и комбайн для сборки урожая. Есть и овощехранилище, где он хранит урожай. И продает его сельчанам по ценам ниже тех, что в магазинах на привозные овощи. Обеспечивает детские сады и школы. Глядя на него, другие тянутся фермерствовать. Свое выращенное – оно всегда лучше и вкуснее.