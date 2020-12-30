Помните, Карину Чикитову из Якутии, которая в 2014 году (ей тогда было всего четыре) потерялась в тайге и провела там почти 12 суток, спасаясь вместе со свои щенком? «Комсомолка» продолжает следить за судьбой, - иначе не скажешь, - маленькой героини. И связываемся ней, ее воспитателями и семьей, чтобы узнать, как прошел год, к тому же 26 декабря Карина отмечает день рождения. В этом году ей – 11!Памятник себеКаждый раз, когда Карина оказывается в аэропорту Якутска (она здесь учится, а семья – в городе Олекминске), она обязательно находит несколько минут, чтобы подойти к памятнику, установленному на площади перед зданием аэровокзала. Он называется «Девочка и собака», он появился здесь в 2015 году. Карина фотографируется на фоне памятника, однако всякий раз стесняется, если вдруг кто-то подходит и проявляет к ней интерес, пытается сделать с ней селфи и что-то расспрашивает.Она знает, что девочка на памятнике – она сама, а рядом ее верный щенок Найда. Только вот подробностей того, что произошло с ней летом 2014 года, почти уже не помнит. Лишь отдельными отрывками, вспышками. А тогда за ее судьбой две недели следила вся страна. И люди открывали сводки новостей, чтобы узнать: нашлась?12 дней в лесуНапомним ее историю. Карина вместе с мамой приехали из Олекминска (это около 600 километров от Якутска) к бабушке в небольшое поселение Олом. Там всего-то несколько домов. Мама с бабушкой ушли на покос. Четырехлетняя Карина осталась со своим отцом, который приехал навестить ее (живет отдельно, с другой семьей). А когда женщины вернулись вечером домой, девочки нигде не было. Вот и подумали, что отец забрал. Проверить не могли – там нет сотовой связи.Через три дня отец Карины снова приехал в Олом, но один. Так и выяснилось, что с девочкой что-то случилась. Вызвали полицию, спасателей, кинологов. Более сотни человек днями и ночами прочесывали тайгу. Комары, густая трава, жара днем и холод ночью, сырость – взрослым было тяжело, но когда представляли, что испытывает ребенок, шли и шли вперед. Однажды встретились с медведем, которого пришлось отпугивать выстрелами. За все время обследовали 30 квадратных километров.Чудо произошло на 9-й день после исчезновения – неожиданно в деревню прибежал щенок «кырачаан» - в переводе с якутского «малыш». Имя Найда ему (ей) дали позже. Щенок пропал в тот же день, что и Карина, но тогда этому мало кто придал значения. А тут увидели и ахнули: голодный, мокрый, дрожащий – видно, бродил по тайге все эти дни по тайге. Спасатели пустили в том направлении, откуда он пришел, служебную собаку. И это сработало: через три дня набрели на Карину.- Она сидела в зарослях камыша и молчала. Я ведь ее даже не заметил. Она сама меня увидела и протянула ручки. Я подхватил ее, она была такая маленькая, легкая, как пушинка. Ноги, руки и лицо искусаны до крови. Перепуганная до смерти, без обуви, сандалии давно потеряла. И сразу попросила попить, сказала, что хочет кушать. И заплакала. Я и сам, если честно, едва слезы сдержал, - рассказал волонтер Артем Борисов, который первый ее увидел.А девочка только и могла сказать:- Мой щенок меня спасал. Мне было очень страшно. Но мы с ней ложились спать, я ее обнимала. Вместе нам было тепло. А кушать было нечего. Воду пили.За 12 дней блуждания по лесу Карина потеряла треть своего веса, выдержала серьезный психологический стресс. Но не сломалась.Цепочка счастливых событийВозможно, Карина так и осталась бы жить с мамой в далеком Олекминске. Ходила бы там в местную школу, затерялась бы среди других детей-ровесников. Но ей, видимо, на роду написана другая судьба. Сначала ею заинтересовалась журналист Виктория Габышева, написала книгу «Карина. 12 дней в тайге». Затем эту книгу прочитала генеральный директор и председатель Якутского фондового центра (финансовая организация, занимающаяся инвестициями и ценными бумагами) Альбина Черепанова и увидела в газете заметку с фотографией о том, что в аэропорту поставили памятник «Девочка и собака». Вышла на редакцию и узнала, что Карина с мамой Талиной как раз гостили в Якутске и уже собрались вернуться домой, даже билеты купили. Подумала, какие перспективы ждут девочку? И решилась:- Я приехала к ним (они как раз гостили в Якутске у Виктории Габышевой) и сказала: «Никуда вы не поедете». И Талина меня послушала. Это был 2016 год. Карина в то время была очень стеснительной, замкнутой, по-русски не разговаривала, только несколько слов знала. Но при этом была гибкой и фотогеничной. Мы пошли с ней Якутский хореографический колледж имени А. и Н. Посельских. Она сама прошла профессиональный кастинг, хотя там уже закончился набор.Так девочка осталась в городе, живя в общежитии при колледже. А мама вскоре уехала в Олекминск, вышла замуж, затем у Карины родился брат.Что сегодня?Стала совсем другой- Сегодня Карина совсем другая девочка, - рассказывает Альбина Прокопьевна. Она, как «крестная фея», продолжает участвовать в судьбе Карины. – Она ведь творческая личность, артистка, быстро развивается во всех направлениях. Если раньше стеснялась что-то попросить, норовила спрятаться, то сегодня ее и не узнать. Она стала открытой, коммуникабельной, легко общается с интересными ей людьми. Любит посещать музеи и выставки.Получается, Карина в Якутске уже 4-й год. Она учится в 4-м классе общеобразовательной школы и в 3-м классе подготовительного отделения балетной школы. Сейчас она изучает основы классического танца. Весной ее группу ждет непростой отбор: лучшие ученики будут переведены в профессиональный класс. Там уже начнется профессиональное обучение.- Радует, что Карина выросла, - рассказывает директор Якутской балетной школы Дария Дмитриева. – Причем я говорю не только о ее росте. Поначалу у нее были средние природные данные, а сейчас она подтянулась, у нее изменились пропорции и осанка, она стала больше походить на артистку балета. Она каждый день занимается со своим педагогом. А еще отмечу, что девочка перестает быть стеснительной. Знаете, как бывает: выходят дети на сцену и теряются – это очень мешает. Я всегда боялась, что у Карины будет такая проблема. Но она раскрывается, она перестает бояться людей и чувствует себя все увереннее, она стремится к общению. И дальше – больше.Учиться в балетной школе непросто: занятия начинаются утром и длятся часов до 16 – 17 вечера. Уроки, репетиции, снова уроки. И так – до самого вечера, сил на это уходит много. Но девочка давно доказала, что она – боец. Помимо уроков у нее еще и различные кружки. Плюс подготовка к концертам. Сольных номеров на этом этапе нет, но будущие звезды балета учатся выступать в массовых программах. Это очень важно для них – уметь двигаться синхронно, держать расстояние на сцене.- У Карины, конечно, есть свои кумиры, - говорит Дария Дмитриева. - Вместе с подругами они ходят на спектакли в наш Якутский театр оперы и балета, а потом обсуждают, как балерины исполнили свои партии. Хотят походить на них. Из мировых звезд ей нравится Николай Цискаридзе.День рожденияТри года Карина отмечала свой день рождения – он у нее 26 декабря – в колледже. У нее даже традиция сложилась: сначала дарила классу сладкие подарки. Потом приглашала всех на спектакль в Национальный художественный музей и там их поздравлял Дед Мороз.В этот раз пришлось без массового мероприятия, по понятным причинам: ограничения, связанные с коронавирусом, плюс сильные морозы. И руководство колледжа решило отпустить ее домой пораньше – она улетела еще 24 декабря. Вот уж обрадовалась девочка:- Скучаю по маме, по братику! – бесхитростно признается она. - И по собаке Найде. Но ее я не увижу в этот раз, она осталась в Олеме, а зимой туда никак не попасть.После каникул вернется с новыми силами и эмоциями, к своей работе. А работать эта девочка умеет.