Платье колом: учительница из Якутии показала жизнь в -60

- Морозы у нас такие: плюнешь, а на землю падает уже ледышка. В Оймяконе бывает и – 60. А здесь нынче было - 54-55 градусов. Птицы на лету не замерзают. А вот туман стоит, что молоко, - делится Галина Давыдова.

... Благодаря ледяной стуже 62-летняя учительница из якутского поселка Боробул стала интернет-знаменитостью. Помните «дубак»-челлендж, когда все замораживали джинсы и выставляли в инстаграм фото в замысловатых позах? Галина пошла дальше: решила показать всю лютость якутских морозов, что называется, в действии.

- У нас принято сушить белье на морозе. Еще ребятишками помогали родителям: вывешивали, заносили домой. Пока снимаешь, все пальцы отморозишь! – ежится она. - А тут дело к Святкам подошло, гаданиям на суженого, вот и вспомнилось. Решила, дай-ка повторю.

Кадр первый - зачин. Фото: Галина ДАВЫДОВА, инстаграм.

Вытащила свое праздничное летнее платье, халадаай. Простирнула, освежила. Нашла «жениха» - мужской комбинезон. Выставила вместе на снег и придала форму.

Кадр второй. А вот и солнце садится - пора гадать. Фото: Галина ДАВЫДОВА, инстаграм.

- Это был целый сюжет. Как хозяйка (ее роль сыграла моя соседка) отправила белье сушиться на мороз. А «пара» ожила и дала деру. Пришлось возвращать беглецов обратно. Получилось, как шутка, комикс.

Суженый явился тут же! Фото: Галина ДАВЫДОВА, инстаграм.

Управились за час. А как иначе, когда за «бортом» - 40? Сначала сомневалась, выкладывать или нет в Инстаграм. Но решилась. И вскоре фото стали вирусными, стали звонить из СМИ. Шалость удалась!

Вы куда? Фото: Галина ДАВЫДОВА, инстаграм.

- Как вышли такие снимки? Я в школе уже 40 лет, преподаю родной язык и литературу. А лет 5-6 назад увлеклась фотографией. Не ради заработка, для души. Начинала на стареньком аппарате, а потом бывший ученик подарил мне хорошую камеру.

А теперь - общий кадр! Фото: Галина ДАВЫДОВА, инстаграм.

Вот и захотелось: показать, как мы живем, наши морозы. Кстати, если на улице -50, все дети учатся, с первого по восьмой класс. Школа закрывается только при -52. Открыть секрет против морозов? Одеваемся теплее: в шубу или пуховик. И выходим только сытым. Из еды мясо обязательно - говядина, жеребятина. Хорошо, если жирное. Варим из него супы, делаем жаркое с картошкой, с лапшой. Сало тоже еще как трескаем! Тут вегетарианцам будет трудно. В холода трава не еда.

Домой! Фото: Галина ДАВЫДОВА, инстаграм.

А ЭТО "ДУБАК"-ЧЕЛЛЕНДЖ ОТ "КП"

И еще один кадр.Фото: Мария ЛЕНЦ

А вот и зимний челлендж от КП.Фото: Мария ЛЕНЦ