«Представлял, что рядом друг»: загадочно пропавший сибиряк рассказал, как две недели выживал без еды в глухой тайге

Загадочно пропавший сибиряк рассказал, как две недели выживал без еды в глухой тайге в Красноярском крае. Фото: Мария ЛЕНЦ, соцсети. Фото: Мария ЛЕНЦ

Осунулся, зарос щетиной, потерял семь килограммов… Но главное – живой, вернулся. Александра Меркулова из поселка Брянка Красноярского края в соцсетях уже окрестили выжившим, только нашим, сибирским. Куда там Ди Каприо!

Пустой грейдер и следы в лес

47-летний мужчина пропал при странных обстоятельствах еще 15 июля. Он работает грейдеристом на одном из золотодобывающих предприятий в Северо-Енисейском районе. В тот день Александр отсыпал дорогу в лесу. Через несколько часов его грейдер нашли пустым, а от машины к деревьям вела цепочка следов – была примята трава.

Попытались искать – бесполезно, рядом никого. Поневоле закрадывалась мысль: неужели медведь? Незадолго до этого – 9 июля – на окраине Лесосибирска, это не так далеко, хищник растерзал 39-летнюю Анастасию Л., мать двоих детей. Спасти ее не удалось.

- Мы искали Сашу сами, потом волонтеры, полиция, - поделилась с «Комсомольской правдой – Красноярск» его жена Елена. – Но не нашли никаких следов, совсем. С одной стороны, это обнадеживало, а с другой… сами понимаете. Две недели – надежды не было ни у кого.

Один в медвежьем краю

И тут звонок – нашелся! Во вторник, 28 июля, мужчина сам вышел к людям – на ту самую дорогу, откуда пропал. Настоящее чудо. Как он выжил – без воды, еды, огня – в медвежьем краю Александр рассказал «Комсомольской правде – Красноярск». Вот его история:

Как я заблудился? Работал на дороге – на своем грейдере. В какой-то момент просто выскочил по нужде. И так получилось – свернул не туда. Казалось бы, рядом, обычная наша тайга. Но шел-шел, а потом сообразил: не узнаю место. Запаниковал, а, когда успокоился, понял, надо выбираться. Лес глухой, никаких особых ориентиров. Может, и были, не посмотрел. Кто же думал, что застряну там на две недели. Понятно, у меня и мысли не было о гибели. Вело одно: мне надо домой.

Как на грех, погода стояла - врагу не пожелаешь: дождь, ветер. Одет я был в рабочую спецовку и кирзачи. Так что промок почти сразу – с головы до ног, сапоги не спасли. Под ногами хлюпает, сверху еще дождь поливает. Все сырое, продрог, конечно. Причем ни зажигалки, ни спичек – курить я бросил давно. Тогда в первый раз об этом пожалел, костер бы не помешал.

Когда начало темнеть, кое-как устроился на ночлег. Если это можно так назвать. Как спал? Приметил дерево – елку, лег под него, чтобы укрыться нижними лапами - так вода не сильно капала. В другие дни, если елок не было, искал поваленное дерево, накидывал на него ветки, получалось что-то вроде шалаша. Там и прятался. Но фактически сна не было. Кемарнул минут на 5-10, согрелся маленько, и все. А иногда и такого не было – вот и сидишь до рассвета. Днем было чуть легче – горы же, идешь вверх и вниз, хоть одежда подсыхает. Так я брел, может, неделю. Потерял счет дням.

Горсть ягоды и три гриба

- Что ел? Попадалась черника, голубика, смородина, ими перебивался. Но, в принципе, есть мне не очень хотелось. Была одна мысль: выйти. И еще – не попасться хозяину тайги, медведю. Следов зверя там была тьма, но живьем я его так и не увидел. Это редкая удача, за меня же, говорят, весь район переживал. Может, это и спасло. Уже когда вышел, мне сказали: в Енисейском районе медведь женщину разодрал.

В один из дней я наткнулся на ключ. Думаю, все равно он куда-то приведет. Пошел по нему – сутки, другие, третьи, неделя… И тут – охотничья избушка! Обрадовался – вот это повезло.

Там я провел три дня. В первый немного согрелся, просушил одежду. На второй сходил за грибами, собрал две-три штучки. В избушке не было ничего из еды, зато нашлась кастрюля, спички. Отварил я грибы, поел немного. Отдохнул еще день и снова пошел.

Думал о семье круглые сутки

- Прикинул, где же дорога, взял направление туда. По итогу сделал огромный круг. Но сколько километров прошел, даже приблизительно сказать не могу. Еще хорошо, что клещи у нас неактивные – пронесло. А вот с мошкой замучился. Как мог, отгонял руками, ветками, но как от нее спасешься, если в глаза лезет? Покусала, конечно.

После полумесяца в лесу мужчина сам вышел к людям. Фото: Мария ЛЕНЦ

Знаете, страх все равно был. Как пытался себя подбодрить? Вы не поверите, представлял, будто иду рядом со вторым человеком, другом, разговариваем. В основном, себя ругал - зачем пошел, как не туда повернул? Поворчу, посмеюсь – как будто за двоих. И отпускало.

Что помогло не сдаться? Думал о своей семье. Мы ведь с женой 26 лет вместе, вырастили двух дочек. Поженились, как из армии пришел. Служил в морфлоте, тут как раз недавно праздник был мой.

От волнения не мог говорить

Две недели, две – и вот я вышел. Как раз на свою дорогу, которую отсыпал, только в другом месте. Смотрю, едет КАМАЗ, мужиков везет на работу. Когда я увидел людей, нет, не плакал, а вот говорить не мог – как ком в горле стоял. И отвык, и от волнения, понимаете? Хотя я по жизни не большой любитель разговаривать.

Мужики тоже обалдели. Обрадовались - мы же не первый год вместе работаем. За мной организация вертолет посылала. Видеть я его не видел – туман, но гул вертолета слышал. Не знал, что это за мной, поэтому не так досадно. Почему не подал сигнал? А как? Спичек тогда еще не было. Да если бы и были: дождь хлещет, все мокрое, ничего не поджечь. Пока разгорится, да еще ветер – дым бы вмиг рассеялся.

Любит тайгу, как и раньше

- Переступил порог дома, и тут навстречу кинулись две наши собаки. Немецкие овчарки, Граф и Леся. Как же мы обнимались! Мне потом сказали, пока меня не было, Леська страшно тосковала, даже выла.

Жена бросилась на шею, вся в слезах, дочки тоже. Такие чувства – не передать. После лесной «голодовки» попросил сделать мне окрошку и оливье. Приготовила-то хорошо, да желудок мой не принял – отвык от еды.

И все же чувствую себя нормально – жив-здоров. Лишние кило ушли, это как раз хорошо. Если хочешь похудеть, закидывайся в тайгу на две недели безо всего. Лучшая диета!

Буду ли ездить в тайгу после такого? Конечно! Я люблю лес – по грибы ходить, на рыбалку. Но я не охотник. Мне говорят, может, поэтому и пощадил меня хозяин тайги. Кто знает… Хорошо все-таки, что с медведем не столкнулся. После такого можно и покреститься – подумаю об этом.

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