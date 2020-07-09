В Красноярском крае медведь задрал женщину

9 Июль 2020 2020-07-09T13:08:32+03:00

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В Енисейском районе Красноярского края медведь задрал 39-летнюю женщину. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

Пострадавшая отдыхала в районе озера Лесное. Когда прогуливалась по дороге, на нее из тайги вдруг вышел медведь. Хищник набросился на женщину, та отчаянно сопротивлялась. Однако спастись от когтей и зубов зверя не смогла.

Израненную, ее нашел супруг. Тут же отнес в машину, повез в больницу. Но было уже поздно: от потери крови и болевого шока женщина умерла.

На место тут же выдвинулась следственно-оперативная группа. Сейчас медведя ищут охотоведы. Опасный зверь должен быть отстрелян.

Напомним, в последнее время участились случаи выходов медведей к людям. Хищников видели на дачах у аэропорта, на станции Рябинино, в районе Гремячей гривы…

ИСТОЧНИК KP.RU