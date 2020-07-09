В Красноярском крае медведь задрал женщину
В Енисейском районе Красноярского края медведь задрал 39-летнюю женщину. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.
Пострадавшая отдыхала в районе озера Лесное. Когда прогуливалась по дороге, на нее из тайги вдруг вышел медведь. Хищник набросился на женщину, та отчаянно сопротивлялась. Однако спастись от когтей и зубов зверя не смогла.
Израненную, ее нашел супруг. Тут же отнес в машину, повез в больницу. Но было уже поздно: от потери крови и болевого шока женщина умерла.
На место тут же выдвинулась следственно-оперативная группа. Сейчас медведя ищут охотоведы. Опасный зверь должен быть отстрелян.
Напомним, в последнее время участились случаи выходов медведей к людям. Хищников видели на дачах у аэропорта, на станции Рябинино, в районе Гремячей гривы…
ИСТОЧНИК KP.RU