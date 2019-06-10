Выжить любой ценой: в Туве мужчина откусил язык напавшему на него медведю

В эту историю трудно поверить. Но есть документальное свидетельство, протокол, составленный полицией, показания врачей. Герою оскароносного фильма «Выживший» такое, пожалуй, и не снилось: в Туве мужчина, пытаясь спастись от зубов бурого медведя, в отчаянии откусил язык у хищника и тем самым спас свою жизнь.

Эта история произошла 1 июня в Пий-Хемском районе Тувы. 35-летний житель поселка Хут Николай Иргит и с двумя товарищами отправились в местечко Калбак-Даш, чтобы собрать опавшие сухие рога диких копытных. Это примерно в 10 километрах к югу от поселка, на территории государственного заказника «Хутинский».

На месте сначала разожгли костер, приготовили пищу, затем, пообедав, разбрелись в разные стороны собирать рога. Ружья ни у кого не было.

Николай Иргит. Фото: газета "Плюс Информ", plusinform.ru

Николаю Иргиту не повезло – столкнулся нос к носу с медведем. Чтобы отпугнуть хищника, начал громко кричать и размахивать руками. Но вместо того, чтобы убежать, медведь встал на задние лапы и повалил мужчину, стал рвать его когтями, вцепился клыками в лицо. В отчаянии Николай что было сил схватился зубами за язык хищника – тот от боли выпустил свою добычу и убежал.

Мужчина пришел в себя и позвал на помощь товарищей. К счастью, они были неподалеку. Соорудив носилки из подручных материалов, они принесли Николая в поселок, а оттуда его на «Скорой» увезли в Центральную республиканскую больницу Кызыла.

Протокол, составленный полицией. Фото: газета "Плюс Информ", plusinform.ru

Врачи сообщают: пострадавший доставлен в 5 часов утра 2 июня с рвано-укушеными ранами лица, верхней части головы, рук и живота. Его жизни ничто не угрожает.

Однако на всех трех мужчин полицейские составили административный протокол (по нему будет назначен штраф, сумма пока не известна): они ведь разжигали костер на территории заказника в период, когда по всей республике объявлен особый противопожарный режим.