«Пришлось открыть шоковую палату для тех, кого не спасти»: откровения красноярского врача из ковидного госпиталя

Один из тех, кто сейчас на переднем крае. Артем Архипов заведует инфекционным госпиталем краевой больницы Красноярска. Это здесь борются с коронавирусом, спасают или провожают навсегда. По крайней мере, делают все, что в их силах – ради каждого пациента с COVID-19 и не только.

В режиме нон-стоп

Несмотря на занятость, Артем нашел время, чтобы рассказать правду – оттуда, из ковидного госпиталя. Приводим его письмо целиком:

- Госпиталь, в котором лечат коронавирусных больны, работает в режиме нон-стоп. К сожалению, пациентов у нас много. В приемном отделении в любое время суток находится 20-30 человек. Кто-то из них уже точно имеет статус ковид плюс, их размещают в изоляторе. Кто-то с неизвестным статусом, они находятся в отдельном зале. С учетом такого количества пациентов создается очередь на МСКТ (компьютерную томографию – прим.ред.), а это единственное косвенное подтверждение вирусной пневмонии.

Мест много, но больных больше

-Более того вдобавок к пневмонии к нам поступают люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, пищеварительного тракта. А, значит, их нужно обследовать дополнительно, определяться с тактикой. И, если на момент поступления в приемном отделение и была свободная кушетка, то, пока он обследуется и будет готов к госпитализации, ситуация поменяется несколько раз. Кто-то переведется в реанимацию, кто-то из реанимации в отделение, кого-то привезет санавиация. Кому-то из тех, кого перевели на долечивание в другой стационар, стало хуже и их нужно забирать обратно. Поэтому гарантии на наличие места практически нет. Еще труднее с кислородными местами. Их много, очень много. Но больных ещё больше. И пациентов попеременно меняют местами, чтобы «дать подышать». Инженеры уже сделали разветвители, но и этого недостаточно - в коридор такой не дотянешь. А вдобавок ко всем пациентам есть и текущие проблемы: кто-то еще и после операции, кому-то нужны перевязки, кому-то пункция, потому что жидкость скопилась в плевральной полости, у кого-то гематома образовалась - все на антикоагулянтах, беременные. Трафик на МСКТ загружен еще и теми, кто уже лежит в стационаре - контрольный снимок нужен всем.

Переводить всегда некуда

- Сейчас у нас 338 человек. Если здоровье пациента ухудшается, его осматривает реаниматолог. Только переводить всегда некуда. Все реанимационные койки заняты крайне тяжелыми пациентами. И если в мирной жизни на одну бригаду реаниматолога приходится 6 пациентов, то сейчас по 12-13. Поэтому врачи в отделениях, а работают кардиологи, хирурги, травматологи, гинекологи, так как персонала не хватает, выполняют еще и роль реаниматолога, проводя рекомендованную терапию в условиях своего отделения.

А как попадают в реанимацию? Когда кому-то станет лучше, его переведут в отделение. Счастливое и радостное для всех событие, которое, к сожалению, случается не так часто, как хотелось бы. Чаще место освобождается, когда в чат приходит сообщение с данными пациента, статусом ковид и набором букв. Это значит кто-то очередной погиб. А буквы - это тот морг, в который пойдет тело. Место освободилось.

У всех только вчера и завтра

- Пациентов настолько много и они настолько тяжелые поступают, что в приемном отделении пришлось организовать дополнительную шоковую палату. Реаниматологи лечат прямо в ней. Но она, по сути, лишь помещение для агонирующих. Их уже не спасти.

А ведь, помимо всего, сотрудникам нужно следить и за бытовыми процессами. Собирать и правильно упаковывать мусор, белье, постоянно обрабатывать помещения, следить за санпропускником, пополнять запасы медикаментов, расходных материалов. Это параллельный и непрерывный процесс. Никто уже давно не говорит слово «выходной», у всех только вчера и завтра, все как одна длинная рабочая неделя.

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