Красноярская медсестра, переболевшая «короной»: «Ты можешь просто не заметить, как твои легкие превратятся в «кашу»

5 Июль 2020 2020-07-05T07:46:09+03:00

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Алена рассказывает свою историю работы в ковидном госпитале, где она даже при наличии средств индивидуальной защиты, все же заразилась. Личный опыт медработника, который был на переднем крае, симптомы, лечение и выводы – обо всем этом Алена Михайлова написала в открытом письме красноярцам, приводим его полностью.

«В обычном режиме я работала в стационарном отделении скорой медицинской помощи ККБ. Когда началась пандемия, мои коллеги собрались идти во второй госпиталь на Рокоссовского. Я тоже очень захотела пойти с ними - мне было важно быть причастной к борьбе с коронавирусом!

Меня взяли в приемное отделение, там я должна была работать в санпропускнике. Работа очень тяжёлая: сначала необходимо проконтролировать, как персонал надевает СИЗ - средство индивидуальной защиты, проследить все ли участки тела тщательно закрыты, правильность надевания костюмов, респираторов, очков, перчаток, затем выпустить из «чистой» зоны госпиталя - в «красную».

Потом нужно было принять тех, кто идёт обратно из «красной» зоны - а это ещё сложнее. Мы каждому помогали поэтапно снять СИЗ, так, чтобы не допустить возможного контакта кожи с поверхностью костюма, ведь он побывал в зоне заражения, помогали раздеться, затем мы готовились к новому заходу сотрудников, и так каждый день. Сначала мы работали по 8 часов, потом уходили отдыхать на 8 часов и опять на работу - было очень сложно, потом начали работать 8 часов в день - и стало легче. Сами мы там тоже ходили в СИЗах, как я заразилась непонятно!

Из симптомов были только потеря вкуса и обоняния. Сначала я списала это на то, что мы часто вдыхаем испарения дезинфицирующих растворов, думала, что моя слизистая просто «подгорела», но всё оказалось хуже… Когда нам по плану взяли мазки, пришёл положительный результат на коронавирус, и тут началось...

Меня и ещё несколько человек привезли в краевую, сделали КТ, оказалось, у всех пневмония, а у меня двухсторонняя.

Лечение тяжёлое - бесконечные капельницы, ужасный плаквенил - от которого тошнит, расстройство желудка, временное ухудшение зрения.

По итогу, через 3 дня лечения побочка от препарата ушла и мне стало легче, и я, конечно, сразу сильно захотела домой. Но мне ещё нужно было сделать обязательный КТ- контроль, который мне сделали вчера, надеюсь, сегодня-завтра выписка!

Дома меня с нетерпением уже ждет семья. Работать в условиях инфекционного госпиталя в пандемию – это большое испытание для всех медицинских работников – для врачей, медсестер и санитаров, у каждого свой круг обязанностей, своя ответственность и сложности. Трудно и физически, и морально. А болеть коронавирусом еще страшнее – при отсутствии симптомов ты можешь просто не заметить, как твои легкие превратятся в «кашу». Чем и коварен этот вирус.

Я на своем примере поняла, что вирус – штука непростая, и точно не выдумка или «фейк», как до сих пор считают некоторые. Болеть «короной» и морально тяжело – у меня несколько раз были депрессивные состояния, непроизвольно в голову лезут мысли, что это, как в русской рулетке – ты не можешь быть уверенным, что не в тебя выстрелит пуля их фатальных осложнений. Это правда очень тяжело осознавать.

Избежать встречи с «короной» не у всех получится, однозначно, но лучше бы обойти его стороной. Поэтому сейчас по-прежнему необходимо соблюдать все меры предосторожности – как можно чаще мыть руки, обязательно соблюдать масочный режим, особенно в транспорте и местах, где много людей, соблюдать дистанцию. Это уменьшит шансы подцепить эту злую заразу или хотя бы отдалит встречу с ней, а там может, уже эффективное лекарство изобретут».

ИСТОЧНИК KP.RU