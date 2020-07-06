В Красноярском крае после смерти врача от коронавируса минздрав уволил руководство Уярской районной больницы

В этой истории много вопросов, в которых еще предстоит разбираться. От коронавируса скончалась врач Уярской районной больницы. Уважаемый доктор, акушер-гинеколог Галина Николаевна Лебедева. Работала в родильном отделении районной больницы, по совместительству дежурила в приемном отделении. За плечами – 30-летний стаж, тысячи пациенток. Несмотря на то, что находилась в группе риска (по весу и сопутствующим заболевания) – и Галина Николаевна это хорошо осознавала, она продолжала работать и оказывала медицинскую помощь при приеме больных. Возможно, от одного из своих пациентов она и подхватила новую коронавирусную инфекцию.

Поначалу, по словам дочери, коллеги отказались проводить ей диагностику, мотивировав это лишним весом: «Она не влезет в КТ». Однако собственный источник сообщил «Комсомольской правде»-Красноярск, что обращение на КТ поступило 22 июня, а 23 июня исследование уже было проведено, оно показало, что легкие полностью поражены. 24 июня Галина Лебедева была уже в Красноярской краевой больнице. Здесь за ее жизнь боролись 9 дней, но спасти не удалось. 2 июля женщина умерла.

Вот вопрос: если авторитетный врач не смогла получить помощь в своей же больнице, то как же быть рядовым пациентам? А им, как выяснилось, еще хуже. Люди сняли видео и выложили в социальные сети неприглядные факты: прохудившийся потолок протек, все промокло, влажность такая, что нечем дышать, невыносимо душно. При этом на улицу нельзя выйти, ведь результатов тестирования пациенты не знают, то ли у них коронавирус, то ли обычная пневмония. Нет аппаратов ИВЛ, не выдали даже маски.

После появления этого видео в социальных сетях министерство здравоохранения Красноярского края направило комиссию с проверкой в Уярскую районную больницу. В состав комиссии вошел и главный внештатный специалист-инфекционист края. Специалисты обошли помещения больницы, встретились с коллективом.

- По результатам проведённой работы выявлено, что в учреждении имеет место нерациональное использование имеющихся кадровых ресурсов. Администрацией учреждения не организованы в требуемом объеме противоэпидемические мероприятия для работы в условиях эпидемического процесса, персоналом не используются в строгом режиме средства индивидуальной защиты, дезинфекционные мероприятия, некорректно ведется статистика. Вместе с тем медикаменты в требуемом ассортименте и необходимом количестве в больнице имеются, - прокомментировали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе минздрава.

На момент проверки пациентов с коронавирусом в Уярской больнице не было, пациентов со средней степенью тяжести перевозят в больницу в Канск, тяжелых – в Красноярск, в краевую больницу. Тогда почему вовремя не оказали помощь Галине Лебедевой? Ответ на этот вопрос главному врачу придется давать в прокуратуре, там организована соответствующая проверка. В настоящее время главный врач Уярской районной больницы сложил с себя полномочия, минздрав принял его отставку.

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