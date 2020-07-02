2020-07-02T14:58:27+03:00
Коронавирус Covid-19

«Нет сил даже дышать»: пациенты с подозрением на COVID обвинили больницу в отсутствии помощи

Минздрав начал проверку записанного ими [видео]
Ася ЖУКОВА
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После жалоб пациентов в уярской больнице проведут проверку.После жалоб пациентов в уярской больнице проведут проверку.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Дощатые ступеньки, линолеум волнами, стены и потолок в трещинах… Это больница Уяра, небольшого городка, от которого 130 километров до Красноярска. Сегодня, 2 июля, отсюда пришло тревожное видео, его записали пациенты с подозрением на COVID. Люди в истерике: жалуются на условия, просят забрать их отсюда.

- Вот стационар, где лежат с пневмонией и с ковидом. Такое «великолепие», - задыхающимся голосом рассказывает на камеру одна из пациенток, показывая на облупившиеся стены. – Бедная медсестра бьется, старается. Санитарки вообще нет, только раздатчица, которая на свой страх и риск раз в день подтирает полы. Никакой медобработки нет абсолютно.

По словам пациентов (у многих из которых медицинское образование), находиться в больнице невозможно. Прохудившийся потолок протек, когда были ливни, все промокло, влажность такая, что нечем дышать. Невыносимо душно. И на улицу не выйдешь: свои диагнозы они до сих пор не знают. Боятся кого-то заразить. Как уверяют женщины, тесты сдали, а результатов так и не дождались. Говорят, нет аппаратов ИВЛ, не выдали даже маски, их не было. В итоге люди впадают в панику, плачут:

Пациенты жалуются на условия в уярской больнице . Видео: ТВК.

- Вывозите нас отсюда! Мы сдохнем здесь, не знаем, что делать…

… После того, как видео распространили в СМИ и соцсетях, стало известно: уже 3 июля в больнице будет проверка. Ее проведут сотрудники минздрава. Между тем, по предварительной информации, базовым госпиталем для пациентов с коронавирусом уярская клиника не считается. Туда попадают лишь с подозрением на COVID или пневмонией.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

НАЗНАЧЕНА ПРОВЕРКА

- Базовым госпиталем для лечения пациентов с COVID-19 для Восточной группы районов является Канская межрайонная больница, - комментируют в региональном минздраве. - Туда госпитализируют ВСЕХ пациентов с подтвержденным диагнозом, а также со сложным течением пневмоний из территорий. Сейчас в инфекционном госпитале Канска лечение проходят 12 таких пациентов из Уяра. При необходимости предусмотрена эвакуация тяжелых больных из Канска в Красноярск.

В видео речь идет о третьем терапевтическом отделении, пояснила администрация районной больницы. По данным на 2 июля, там находится 8 человек с пневмонией. Все получают лечение. Так, по итогам утреннего обхода принято решение о транспортировке в течение дня в Канск троих пациентов. Пациенты с коронавирусом в больнице не лечатся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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