2020-07-08T09:52:31+03:00
Общество

«Слабой рукой накорябал «Отказ»: врач рассказала, как борются за измотанных COVID-19 пациентов, когда у тех нет сил жить

Порой врачи сражаются с коронавирусом, даже когда сами пациенты отказываются от борьбы
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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В «красной зоне» борьба за пациентов идет 24/7В «красной зоне» борьба за пациентов идет 24/7Фото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярские врачи, как сотни их коллег по всей стране работают сегодня в режиме нон-стоп - делают все, чтобы спасти зараженных коронавирусом. И борются до последнего, даже когда у самого пациента не остается сил - борются за него. По данным на утро 8 июля, в Краснояоском крае 9 848 пациентов с подтвержденным COVID-19, есть тяжелые - и борьба идет за каждого. Но это сухие цифры - в них нет боли,эмоций, горя, человеческого страха. В Базовом инфекционном госпитале Красноярской краевой больницы рассказали, каково это - бороться за другого человека, иногда вместо него.

- Здесь, в «краснои зоне», это происходит чаще, здесь борьба идет 24/7, - рассказывает завотделением ковидного госпиталя. - Один случай сильно запал мне в память. Очень тяжелый больной, подключенный к аппарату ИВЛ, просто устал бороться вместе с нами за свою жизнь. Осматривая его в реанимации, я как всегда говорила ободряющие слова, хвалила за старания. Он смотрел на меня опустошенным взглядом. Знаком показал, что хочет что-то сказать. Я принесла ему карандаш и планшет с бумагой. «Отказ» - 5 букв, которые говорили обо всем. Он сломался, он больше не хочет.

И такое происходит не так уж и редко, как может показаться. Врачи часто видят в глазах людей животный ужас.

Записка пациента Фото: ККБ

Записка пациента Фото: ККБ

- Конечно, я ни за что не отключу вас от аппарата. Вы будете дышать. Вы скоро будете дышать сами. Вы будете жить. Я вам не разрешаю по-другому, - упорно говорила завотделением тому самому «отказнику».

Он в ответ только слабо качал головой - нет, больше не могу... Но спустя несколько дней у мужчины наметилась положительная динамика. И теперь врач держит за него кулаки.

- Мне так хочется не обмануть его. Чтобы мое обещание было выполнено - нами, им, а может быть, кем-то свыше, - говорит она..

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Один из тех, кто сейчас на переднем крае. Артем Архипов заведует инфекционным госпиталем краевой больницы Красноярска. Это здесь борются с коронавирусом, спасают или провожают навсегда. По крайней мере, делают все, что в их силах – ради каждого пациента с COVID-19 и не только (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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