В Красноярском крае от коронавируса впервые умерли медработники
Это первая смерть медицинских работников с начала пандемии в Красноярском крае.
Есть информация о том, что их госпитализировали слишком поздно, и все время до госпитализации они продолжали работать.
58-летняя Галина Николаевна Лебедева была врачом-гинекологом, проработала в Уярской больнице 34 года. Она выходила на ночное дежурство в приёмный покой больницы, работала с пациентами, которых привозила скорая. Среди них были и зараженные коронавирусом.
А тем временем в интернете появилось видео, записанное пациентами этой больницы в котором они рассказывают об условиях: крыша течет, душно, но самое главное – не хватает лекарств и ИВЛ. И просят помощи.
Специалисты минздрава края выехали на проверку, о результатах которой станет известно в понедельник, 6 июля.
Напомним, 4 июля в Красноярском крае зафиксирован новый антирекорд — скончались 18 пациентов с COVID-19
ИСТОЧНИК KP.RU
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