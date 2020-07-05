2020-07-05T05:16:37+03:00
Коронавирус Covid-19

В Красноярском крае от коронавируса впервые умерли медработники

Это врач и водитель скорой помощи Уярской районной больницы
Татьяна РЯБИНИНА
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Были ли у погибших медиков достаточные средства индивидуальной защиты - это предстоит выяснить.Были ли у погибших медиков достаточные средства индивидуальной защиты - это предстоит выяснить.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Это первая смерть медицинских работников с начала пандемии в Красноярском крае.

Есть информация о том, что их госпитализировали слишком поздно, и все время до госпитализации они продолжали работать.

58-летняя Галина Николаевна Лебедева была врачом-гинекологом, проработала в Уярской больнице 34 года. Она выходила на ночное дежурство в приёмный покой больницы, работала с пациентами, которых привозила скорая. Среди них были и зараженные коронавирусом.

А тем временем в интернете появилось видео, записанное пациентами этой больницы в котором они рассказывают об условиях: крыша течет, душно, но самое главное – не хватает лекарств и ИВЛ. И просят помощи.

Специалисты минздрава края выехали на проверку, о результатах которой станет известно в понедельник, 6 июля.

Напомним, 4 июля в Красноярском крае зафиксирован новый антирекорд — скончались 18 пациентов с COVID-19

ИСТОЧНИК KP.RU

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