«Женя, не туда!»: появилось видео гибели из-за селфи упавшей со скалы женщины в Красноярском крае

- Женя, вылезай оттуда, слышишь? – гибель женщины, упавшей со скалы в Красноярском крае, попала на видео. Шокирующий ролик опубликовали в группе ПЛОХИЕ НОВОСТИ (18+).

Напомним, трагедия произошла 7 июля 2020 года поднялась на гору Ойха.

- Отдыхали на природе и после распития алкоголя стали фотографироваться на вершине, - пояснили в пресс-службе ГСУ СК России по региону и РХ.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/790134" frameborder="0"></iframe> Женщина упала со скалы в Красноярском крае и разбилась насмерть. 7.07.2020 Курагинский район, гора Ойха..Видео: Плохие новости (18+).! другой источник

Одна женщин – 34-летняя Евгения – решила спуститься пониже – к обрыву – чтобы сделать эффектный кадр. На кадрах видно: она пробирается между камнями, уходит все дальше и дальше от друзей. Вскоре те понимают: происходит что-то не то.

- Женя, бегом оттуда! – командует один из мужчин, он явно обеспокоен. - Ты же не туда пошла.

Но женщина игнорирует уговоры его, а потом и других приятелей.

- Женя, надо пойти вправо! – кричит мужчина. – Что ты ерундой страдаешь, угораешь что ли?!

Поняв, что дело плохо, бежит за подругой, но не успевает. Она теряет равновесие. За доли секунд пролетает по склону и падает с обрыва вниз.

- Женщина упала с высоты около 50 метров, - говорят следователи. – И получила травмы, несовместимые с жизнью. После ЧП проводится проверка. Скоро будет принято решение, возбуждать или нет уголовное дело.

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