2020-07-10T09:21:13+03:00
Общество

«Опознали по татуировке на ноге»: красноярец утонул в Крыму на глазах у дочери и друга

Тело мужчины прибило морем к скалам неподалеку от бухты Широкая
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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CК выясняет обстоятельства смерти мужчины Фото: KERCH.СОМ. RUCК выясняет обстоятельства смерти мужчины Фото: KERCH.СОМ. RU
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СК по Крыму проводит проверку гибели 49-летнего красноярца. Житель Красноярска утонул на отдыхе в селе Курортном. Вечером 8 июля, около 20.30 по местному времени, он отправился с другом дочерью на Генеральские пляжи (бухта Широкая) - хотелось сфотографироваться и покупаться.

Как именно случилась беда - сейчас устанавливают следователи. Ясно одно - когда друг и дочь мужчины около 03 утра вернулись в Курортное, сообщили, что тот утонул. Не исключено, что весь вечер и ночь мужчину они искали своими силами. Или надеялись, что он сам даст знать о себе..

Искали мужчину пять групп спасателей, его тело прибило к скалам Фото: KERCH.СОМ. RU

Искали мужчину пять групп спасателей, его тело прибило к скалам Фото: KERCH.СОМ. RU

Также известно, что вызов на пульт спасателей поступил утром следующего дня. Поиски начались 9 июля, в 07.40 пять групп спасателей начали прочесывать пляж.

- Шли поиски пропавшего гражданина по береговой линии, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в местном МЧС. - Было ветрено - северо-западный ветер 10-15 метров в секунду, на море примерно 3 балла. На воде поиски вели водолазы - в районе места, где он пропал.

Тело красноярца нашли ближе к обеду - в двух километрах от бухты Широкая его прибило волнами к скале. Личность погибшего установили следователи - его опознали по татуировке на ноге. Теперь родственники будут опознавать мужчину. Причину смерти установят после комплекса экспертиз и других следственных действий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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