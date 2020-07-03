«Заметим симптомы простуды - сразу назад»: на заимку к таежной отшельнице Агафье Лыковой отправился племянник

На заимку Лыковывх к Агафье отправился ее дальний родственник, внучатый племянник Антон Лыков. Выехали в пятницу, 3 июля, рассказали в заповеднике «Хакасский», на территории которого находится заимка.

Антон раньше жил на Урале, в деревне Верещагино (отсюда родом и семья Лыковых) планировал эту поездку несколько лет. В прошлом году даже съездил к знаменитой родственнице - познакомиться. После этого сразу решил, что надо к Агафье перебираться. А в этом году, получив благословение митрополита Русской Православной Старообрядческой церкви, сменил место жительства. Правда, пока не навсегда.

Антон Лыков (крайний справа) с директором заповедника «Хакасский» Виктором Непомнящим и инспектором обсуждают, как добираться до Агафтъьи Фото: Виктор Непомнящий

-. В сопровождении наших инспекторов он отправился на заимку, где сменит на некоторое время прежнего её помощника Алексея Уткина, - рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск директор «Хакасского» Виктор Непомнящий.

Логичный вопрос в связи с непростой ситуацией по коронавирусу - здоров ли Антон, сдал ли тест прежде чем ехать к Агафье? Ведь Агафья с внешним миром практически не общается, иммунитета к «болезням цивилизации» у 76-летней таежной отшельницы нет. Безопасна ли такая поездка.

- Антон Лыков старообрядец, - пояснил Непомнящий, - поэтому забор крови для детального анализа проблематичен. Вера не позволяет. Тем не менее, до поездки он жил у нас на глазах, в гостинице при визит-центре. За его состоянием наблюдали, измеряли температуру ежедневно. Во время поездки делать это будут наши инспекторы, они проинструктированы на этот счет и сами используют средства индивидуальной защиты.

Поездка предстоит долгая - инспекторы и Антон до Агафьи добираться будут по воде, а это минимум два дня пути от Абазы по реке Абакан. Надолго ли племянник отправился в помощники к отшельнице - пока точно неизвестно. Нрав у Агафьи Карповны будь здоров - с ней еще надо уметь ужиться. К примеру предыдущий помощник, послушник Георгий не смог. Вроде и единоверец, а не по нраву пришелся Агафье.

- Это хорошо, что он поехал. Агафье помощь нужна, а он все-таки родственник, - считает Николай Седов, сын геолога Ерофея Седова, который много лет прожил по соседству с Агафьей. - А в целом я не сильно приветствую, что сегодня туда к ней везут всех подряд, как на экскурсию. Не хорошо это. Что касается коронавируса, не думаю, что он опасен. Старообрядцы не много контактируют с внешним миром. Да и вируса того, я лично в глаза не видел.

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