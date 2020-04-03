Как доставят помощь отшельнице Агафье Лыковой во время эпидемии коронавируса 2020

Коронавирус, охвативший практически все уголки земного шара, едва ли доберется до таежной заимки Лыковых, что находится в глухой сибирской тайге. Но и для Агафьи Карповны ситуация – тревожная. Ведь она нуждается в помощи, к ней регулярно прилетают или приходят инспекторы, чтобы завезти продукты, какие-то необходимые вещи. Как быть сейчас? Заболевание может протекать бессимптомно, человек вообще может быть просто носителем вируса и не подозревать об этом. Не дай бог, занести заразу на заимку? Но и не приезжать к отшельнице тоже нельзя...

В апреле 2019 у Агафьи Карповны был юбилей – 75 лет. Фото: Даниил БАРАШКОВ

Как рассказал «Комсомольской правде» – Красноярск директор заповедника «Хакасский» Виктор Непомнящий:

- Нашей службе необходимо продолжать работу, мы не можем не проводить обход или облет территории, особенно учитывая, что весна – время лесных пожаров, выходят браконьеры, и прочее. Так что наши инспекторы продолжают работу. И мы, конечно, во время плановых обходов по пути навестим Агафью, привезем ей, что нужно, это продукты, семена, письма. Но мы понимаем ответственность за ее здоровье, в первую очередь. Поэтому постараемся максимально не контактировать. Поздороваемся, поговорим на расстоянии, объясним ей как-то это, я думаю. В принципе, она вообще такой человек, строгий, не бросается с объятиями к приезжающим, и так держится отстраненно. Бывает, правда, пожмет инспекторам руку. Но в этот раз придется обойтись без рукопожатий. А то, что мы ее в тайге одну не оставим, это точно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Помощник Агафьи Лыковой послушник Георгий: «Как ужиться с соседкой?!»

«На заимке у Агафьи Лыковой», - так принято говорить и, конечно же, это «ее» заимка. Но живет здесь не только знаменитая отшельница. Во время поездки к Агафье Карповне, у нас было достаточно времени, чтобы поговорить с ее соседом – послушником Георгием. (Подробности)

Как «Комсомолка» Агафье Лыковой подарки везла

Прокудин не обманул. Погода к нам, и правда, была благосклонна. Поэтому, переждав день, мы, наконец-то, отправились к Агафье. Путь до Ерината и для подготовленного человека – серьезное испытание. Для нас же – встряска, которая запомнится на всю жизнь. (Подробности)

«Визит вышел за рамки плана, что ждет группу, неизвестно»: журналисты «Комсомолки» пробиваются к Агафье Лыковой

Всё это время они проведут на кордоне заповедника. Дорога до кордона заняла более двух дней и была усложнена погодными условиями в виде постоянно идущего снега. Кроме этого, в условиях низкого уровня воды инспекторы были вынуждены вручную перетаскивать лодку. (Подробности)

Отец вымолил у тайги: Агафья Лыкова рассказала легенду о своем рождении

На таежной заимке Агафьи Лыковой перед новым годом побывали гости с «большой земли». Проведать 74-летнюю отшельницу приехала ее старая знакомая – алтайский фотограф Светлана Казина. Прибыла с подарками – теплым бельем, холстяными мешочками для трав, свечками…

Они на одной волне – общаются очень доверительно. И в какой-то момент бабушка Агафья поделилась с гостьей легендой о своем рождении. Впрочем, по порядку. Приводим рассказ Светланы целиком. (Подробности).

АКТУАЛЬНО