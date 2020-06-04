Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 5 июня 2020 года: отмена ограничений и электронных пропусков, закрытие рынков

По данным оперативного штаба на 14 часов 4 мая в Красноярском крае зарегистрировано всего 4 795 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. География распространения – 51 территория края. В частности за последние сутки количество увеличилось на 141, непосредственно в Красноярске – 115. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 166,8. Темп прироста за сутки – 3,0 % (подробнее).

Отмена ограничений

Красноярский край переходит к первому этапу послабления ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции. Эпидемиологи проанализировали ситуацию за последние 8 дней, данные показали, что регион готов к первому этапу послабления ограничений. Коэффициент распространения вируса в крае составляет 0,9 % (должен быть не более 1%). Коэффициент свободного коечного фонда в крае с учетом дополнительно развернутых госпиталей составляет 59 % (должен быть не менее 50%). Показатель тестирования – 175 (при норме не менее 70 на 100 тысяч населения), уровень летальности – 0,9 % (при среднем показателе в России – 1,19%) (подробнее).

Отмена электронных пропусков

3 июня, губернатор Красноярского края Александр Усс подписал ряд указов о первом этапе снятия ограничений, которые были введены из-за коронавирусной инфекции. Одним из важных, по мнению красноярцев, пунктов указа стала отмена цифровых пропусков при выходе из дома. Ранее такие пропуска нужны были для беспрепятственного передвижения по городу на работу и с работы, а также для посещения разрешенных мест. С сегодняшнего дня, 4 июня, цифровые пропуска отменяются, передвигаться по городу можно без них. Однако продолжает действовать обязательный масочный режим (подробнее).

Смена бригады медиков

В Красноярске из инфекционного госпиталя «выписались» 33 медика. На самом деле они не болели, они отработали смену с пациентами, зараженными коронавирусом. Речь идет о Красноярской межрайонной клинической больнице №4. Сегодня, 4 июня, там состоялась смена бригад. 27 врачей и медицинских сестер отдежурили целый месяц, 6 человек – две недели (подробнее).

Закрыты рынки

Сегодня днем красноярцы, приехавшие на Южный рынок (на улице Шахтеров), за продуктами, вдруг обнаружили преграду: бетонные блоки у входа мешающие проезду воротам рынка. Да и в целом торговля приостановлена. А для обеспечения порядка дежурят сотрудник полиции. При этом сами работники Южного рынка не понимали, что происходит. Такая же ситуация и на соседнем рынке «Луч» (подробнее).