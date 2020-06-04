2020-06-04T12:11:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Бетонные блоки, растерянные торговцы: на рынках Красноярска обнаружили коронавирус

В администрации города прокомментировали ситуацию с закрытием и нарядами полиции
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Бетонные блоки, растерянные торговцы: на рынках Красноярска обнаружили коронавирусБетонные блоки, растерянные торговцы: на рынках Красноярска обнаружили коронавирусФото: Мария ЛЕНЦ
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Сегодня днем красноярцы, приехавшие на Южный рынок (на улице Шахтеров), за продуктами, вдруг обнаружили преграду: бетонные блоки у входа мешающие проезду воротам рынка. Да и в целом торговля приостановлена. А для обеспечения порядка дежурят сотрудник полиции. При этом сами работники Южного рынка не понимали, что происходит. Такая же ситуация и на соседнем рынке «Луч».

Поначалу появилась информации о случаях заражения коронавирусом среди работников. И что специалисты Роспотребнадзора проводят там расследование. Но позже в ведомстве отвергли эту информацию: никаких проверок они не проводят и в целом работу рынков не останавливали.

Дежурят сотрудники полици Фото: Мария ЛЕНЦ

Дежурят сотрудники полициФото: Мария ЛЕНЦ

Комментарий по этому поводу дали в пресс-службе городской мэрии:

- Администрация города проводит проверку выполнения собственниками рынков превентивных мер. Зафиксировано, что собственники не проводят термометрию работников, продавцы не соблюдают масочный режим. В администрации Центрального и Советского районов поступают многочисленные обращения граждан о несоблюдении профилактических мер на рынках. В связи с этим и имеющимися сведениями о том, что у нескольких продавцов рынков подтверждён коронавирус, главы администраций данных районов города направили официальные обращения в Роспотребнадзор с просьбой провести эпидемиологическое расследование.

О том, сколько случаев заражения коронавирусом зафиксировано на рынках, не уточняется. Наличие сотрудников полиции в Управлении МВД по городу пока также не комментируют.

Появилась информация, что среди работников рынка есть случаи заражения коронавирусом Фото: Мария ЛЕНЦ

Появилась информация, что среди работников рынка есть случаи заражения коронавирусомФото: Мария ЛЕНЦ

Как долго это продлится, неизвестно Фото: Мария ЛЕНЦ

Как долго это продлится, неизвестноФото: Мария ЛЕНЦ

Предприниматели переживают за свой товар Фото: Мария ЛЕНЦ

Предприниматели переживают за свой товарФото: Мария ЛЕНЦ

ИСТОЧНИК KP.RU

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