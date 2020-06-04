2020-06-04T10:38:58+03:00
Коронавирус Covid-19

В Красноярске из инфекционного госпиталя «выписались» 33 медика

На самом деле это бригада, которая проработала месяц с коронавирусными пациентами
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске из инфекционного госпиталя «выписались» 33 медикаВ Красноярске из инфекционного госпиталя «выписались» 33 медикаФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске из инфекционного госпиталя «выписались» 33 медика. На самом деле они не болели, они отработали смену с пациентами, зараженными коронавирусом. Речь идет о Красноярской межрайонной клинической больнице №4. Сегодня, 4 июня, там состоялась смена бригад. 27 врачей и медицинских сестер отдежурили целый месяц, 6 человек – две недели.

Замглавного врача по организационной работе Тимур Шагеев встретил коллег и поздравил с окончанием смены. За месяц работы в инфекционном госпитале никто из сотрудников не заболел, а среди пациентов не было ни одного тяжелого случая.

На самом деле это команда медиков, которые отработали свою смену Фото: Мария ЛЕНЦ

На самом деле это команда медиков, которые отработали свою сменуФото: Мария ЛЕНЦ

- В этой смене собрались прекрасные, ответственные люди, которые понимали, куда и зачем они шли. За этот месяц мы стали понимать друг друга с полувзгляда, каждый поддержит и поможет. Идём на смену, надеваем СИЗы, каждый друг друга осмотрит, чтобы всё было идеально надето, так от этого зависит здоровье всей бригады. В медицину всегда идут люди по призванию и огромным желанием нести добро в мир. Теперь я точно могу сказать, что не пожалела о том, что пришла работать в госпиталь. Огромное спасибо за работу, понимание и поддержку, - рассказала и.о. главной медицинской сестры больницы и старшая медицинская сестра инфекционного госпиталя Елена Осипович, она провела на смене месяц.

Женщинам - цветы, это святое Фото: Мария ЛЕНЦ

Женщинам - цветы, это святоеФото: Мария ЛЕНЦ

Теперь медиков ждет двухнедельный карантин. Затем они смогут встретиться со своими родными. И вернутся на свое основное место работы. А еще 4 сотрудника, отработавшие месяц в госпитале, по собственному желанию остались продолжать смену: трое выйдут из изоляции через 2 недели, один – через месяц.

Попрощались с пациентами Фото: Мария ЛЕНЦ

Попрощались с пациентамиФото: Мария ЛЕНЦ

Теперь - на самоизоляцию и потом домой Фото: Мария ЛЕНЦ

Теперь - на самоизоляцию и потом домойФото: Мария ЛЕНЦ

А это осталась новая смена Фото: Мария ЛЕНЦ

А это осталась новая сменаФото: Мария ЛЕНЦ

ИСТОЧНИК KP.RU

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