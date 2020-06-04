Частичная отмена режима самоизоляции в Красноярском крае: заработают ателье, откроются магазины одежды, отменены цифровые пропуска

Красноярский край переходит к первому этапу послабления ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции. Эпидемиологи проанализировали ситуацию за последние 8 дней, данные показали, что регион готов к первому этапу послабления ограничений. Коэффициент распространения вируса в крае составляет 0,9 % (должен быть не более 1%). Коэффициент свободного коечного фонда в крае с учетом дополнительно развернутых госпиталей составляет 59 % (должен быть не менее 50%). Показатель тестирования – 175 (при норме не менее 70 на 100 тысяч населения), уровень летальности – 0,9 % (при среднем показателе в России – 1,19%). Помимо этого количество новых случаев госпитализации почти сравнялось с количеством выписываемых пациентов.

Итак, о каких конкретно послаблениях идет речь:

- Разрешат работать химчисткам и прачечным, ателье, станциям по техническому обслуживанию автомобилей;

- Можно открыть магазины непродовольственных товаров, если площадь торгового зала не более 400 метров, есть отдельный вход; обязательно соблюдение масочного режима;

- Приступают к тренировкам на свежем воздухе спортсмены профессиональных спортивных клубов, а также члены и кандидаты в спортивные сборные РФ.

- Разрешается проводить практические занятия по вождению автомобиля с инструктором.

- Будет отменен режим выдачи цифровых пропусков для выхода из дома в период самоизоляции.

- В ряде районов края будут отменен режим самоизоляции.

- Для жителей Москвы и Санкт-Петербурга, прилетающих в Красноярск, отменяется

режим двухнедельного карантина.

Добавим, что за последние 14 дней управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю не зафиксировало ни одного заболевшего, прибывшего в Красноярск из этих двух столиц, что дает возможность отменить карантинные мероприятия для всех прилетающих. Однако продляется карантин для всех прибывающих в Норильск, чтобы исключить вспышку заболевания среди вахтовиков.

Однако, несмотря на все вышеперечисленные послабления, в крае будет усилен контроль над соблюдением масочного режима и дистанцирования.

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