Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 4 июня 2020 года: 4 795 подтверждены, выздоровевших 1 363, умерших 46

По данным оперативного штаба на 14 часов 4 мая в Красноярском крае зарегистрировано всего 4 795 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. География распространения – 51 территория края. В частности за последние сутки количество увеличилось на 141, непосредственно в Красноярске – на 115. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 166,8. Темп прироста за сутки – 3,0 %.

Количество выздоровевших: всего – 1363 человека, за минувшие сутки – 63. Умерших: всего – 46, за минувшие сутки – 3. На аппарате искусственной вентиляции легких – 32 пациента.

Проводится работа по медицинскому наблюдению за контактными лицами и их лабораторному обследованию. Под медицинским наблюдением на дому находится всего 829 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 22. Снято с медицинского наблюдения 19 251 человека за истечением срока наблюдения, в том числе за последние сутки – 29. Проведено тестов на коронавирус всего 224 344, из них за последние сутки – 7 720.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю. Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8 800 100 56 53.