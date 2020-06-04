Ученые рассказали об эффективном способе ликвидировать последствия утечки топлива в Норильске

В Норильске Красноярского края продолжают работать все оперативные службы. Напомним, утечка случилась 29 мая на ТЭЦ-3. На территории сооружены резервуары для дизельного топлива. Из-за проседания опор, которые прослужили 30 лет, произошло повреждение одного из резервуаров. В результате из него вытекло больше 20 тысяч тонн. Площадь загрязнения от промышленной площадки до реки Амбарной составила почти 180 тысяч квадратных метров. Между тем специалисты подтвердили, инцидент не оказал влияния на город, ведь ТЭЦ-3 находится в удалении, на окраине городского района Кайеркана.

1 июня в Норильске и на Таймыре объявили режим ЧС. 3 июня президент Владимир Путин решил ввести чрезвычайную ситуацию федерального характера. На следующий день губернатор края Александр Усс в срочном порядке вылетел в Норильск. Вместе с ним глава МЧС России Евгений Зиничев и заместитель генерального прокурора РФ Николай Шишкин. Был проведен осмотр поврежденного резервуара и облет территорию разлива дизтоплива.

Теперь предстоит собрать и, главное - утилизировать топливо главный вопрос – как? Это вполне реально сделать с минимальными последствиями для экологии, - рассказала «Комсомольской правде – Красноярск» профессор политехнического института СФУ, доктор технических наук, завкафедрой техносферной и экологической безопасности Татьяна Кулагина. Она и ее коллеги проводили исследования, и издали несколько научных работ по теме.

- Надо понимать, что это ЧС, а в таких условиях все работы разбиваются на основные и второстепенные, - пояснила Татьяна Кулагина. – Сейчас главное – как можно быстрее собрать солярку, которая находится на воде. Потому что течением ее разносит на огромное расстояние. Чтобы сдерживать распространение пятна нефтепродуктов, были установлены плавучие ограждения, боны. Однако это лишь препятствие какому-то слою, не более того. Разумеется, их должно быть несколько на одной реке. Но, поставив боны, надо оперативно собирать топливо, подвозить цистерны.

После того, как будут собраны объемы соляры вместе с водой, они должны отстаиваться. А затем, конечно, их нужно сжечь.

У нас есть научные отработки в сфере сжигания подобных обводненных (то есть насыщенных водой топлив. Если их просто сжигать, горят очень плохо, образуется огромный недожог. Большое количество загрязнителей и малое количество энергии при этом можно забрать, чтобы использовать, - продолжает Татьяна Кулагина. - Защищено несколько диссертаций, одна из них докторская, по поводу сжигания подобных смесей. Когда мы мазут или дизтопливо сжигаем, специально подмешивая туда воду, и после эффекта, который называется гидродинамическая кавитация, образуется устойчивая смесь, которую можно сжигать. Она не разъединяется, не расслаивается на воду и мазут/дизтопливо. Хорошо горит, выделяя большое количество энергии, которое можно потом использовать. И при этом, естественно, оказывает меньшее воздействие на окружающую среду.

Для достижения эффекта гидродинамической кавитации используется специальное оборудование, которое у нас есть. С его помощью преобразуется молекула воды, она будет способна удерживать масляную молекулу. Образуются активные связи, и получается некая однородная семь, наподобие детского питания.

Как это работает?

- Это достаточно сложный механизм. Ведь на земле самая устойчивая молекула – воды, ее так трудно разбить, чтобы «оголились» связи, она стала активной. Сделать это можно разными способами. Но наш считается наиболее дешевым – с использованием эффекта, повторюсь, гидродинамической кавитации.

Губернатор Красноярского края Александр Усс прилетел в Норильск утром 4 июняФото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Для этого есть специальное оборудование. По какому принципу оно работает? Представьте крыло в самолете. Оно имеет в разрезе треугольное сечение, чтобы оно входило в поверхность, а потом было расширение потока.

Также и здесь сделан аппарат, рассчитана крыльчатка, определено, какой угол должен быть у нее, чтобы разбить самую прочную молекулу на земле – воды на кислород и водород. Для этого нужны огромные энергетические усилия. А с использованием эффекта гидродинамической кавитации мы достигаем цели.

Поэтому я повторюсь: главное все собрать. Конечно, сейчас у нас нет на потоке этого оборудования. Но, когда будет все собрано в цистерны, можно сжечь все экологически правильно, на современном уровне. А не просто зажечь факел. Некоторые же предлагают реки зажечь, и пусть они горят. То есть наша методика позволила бы даже в больших объемах обработать этот состав и сжечь его с пользой, извлекая энергию. Скажем, на отопление.

В конечном итоге, ситуация не безвыходная, и пути решения есть. Сейчас самое главное не упустить эти огромные объемы.

Татьяна Кулагина рассказала о способах ликвидации утечки топлива в Норильске

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