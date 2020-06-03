В Норильске задержан начальник цеха на ТЭЦ-3, где произошла утечка нефтепродуктов

3 Июнь 2020 2020-06-03T17:58:46+03:00

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По сообщению Генпрокуратуры России, по факту розлива нефтепродуктов заведены три уголовных дела: по ч. 1 ст. 254 УК РФ (порча земли), ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) и ст. 250 УК РФ (загрязнение вод).

Также сообщается, что появился первый задержанный. Это начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК). Где и случилась утечка топлива. В результате аварии разлилось около 17 тысяч тонн дизельного топлива, которое проникло в почву и ближайшие водоемы — реку Амбарная, озеро и реку Пясино, которая впадает в Карское море. Первоначально сообщалось о 20 тысячах тонн.

Гендиректору предприятия объявили предостережение о недопустимости нарушений закона при эксплуатации других особо опасных производственных объектов.

Напомним, утечка дизельного топлива произошла 29 мая. 1 июня в Норильске и на Таймыре объявили режим ЧС. 3 июня президент Владимир Путин решил ввести чрезвычайную ситуацию федерального характера.

ИСТОЧНИК KP.RU